Claudia Sheinbaum critica que bloque opositor no quiera programas sociales.

Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de la Cuarta Transformación es seguir reduciendo la brecha entre los que tienen más y los más pobres, lo que marca la diferencia con la oposición, que critica la entrega de programas sociales y cree que los que no han salido de la pobreza es porque son flojos.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México encabezó una asamblea informativa en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde destacó la necesidad de darle continuidad a las grandes obras de infraestructura impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Transístmico.

“Este año va a recorrer, el primer tren, toda la vía por el Istmo de Tehuantepec para llegar a Coatzacoalcos y yo no sé si ustedes saben, pero entre Veracruz y Oaxaca va a haber diez polos de bienestar donde se van a instalar fábricas de distinto tipo, manufacturas, que van a generar no solamente empleo sino bienestar, que es la esencia de lo que estamos luchando’’, resaltó.

Además, mencionó que con las obras y programas del actual gobierno se logró que ocho millones de personas salieran de la pobreza, y que se reduzca de manera histórica la brecha de desigualdad que había en gobiernos anteriores.

“Antes, en 2016 había 21 veces de diferencia entre los que más tenían y los que menos tenían y se redujo a 15 veces y el objetivo es seguirlo reduciendo y seguir sacando a todos los mexicanos y mexicanas de la pobreza”, indicó.

Dijo que esto es completamente contrario a lo que hicieron los gobiernos neoliberales, que hoy, desde la oposición critican la entrega de programas sociales.

“Del otro lado, en el bloque opositor que no saben qué decir ni cómo hacerle, ellos no quieren ni creen en los programas sociales ni en los derechos de los mexicanos y mexicanas. Ellos creen que una persona que no tiene recursos económicos o no han podido salir de la pobreza es flojo, es un problema de un sistema que no ha podido dejar bienestar, durante años México se vendió al mundo por tener mano de obra barata”, manifestó.

Es un honor portar la vestimenta de las tehuanas, mujeres fuertes, valientes y orgullosas de su identidad cultural.



