Se acerca el reinicio del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX y uno de los equipos que se espera muestren una mejor cara que en la Leagues Cup son los Pumas de la UNAM, que recibieron la mejor motivación para dejar de lado los malos resultados, pero sobre todo para un pedido especial.

El Club Universidad es conocido, entre otras cosas, por tener una afición fiel y leal, aunque los resultados no acompañen al club. Este domingo la porra principal, La Rebel, se dio cita en el Estadio Olímpico Universitario como si fuera día de partido.

En redes sociales el grupo de animación le pidió al equipo que jueguen de azul y oro, pues en la Leagues Cup utilizaron mayoritariamente el uniforme blanco. Además, la porra puso el color con trapos, banderas y cánticos.

Los Pumas regresan a la actividad del Apertura 2023 de la Liga MX ante los Diablos Rojos del Toluca. El compromiso será como parte de la Fecha 4 del campeonato mexicano, en donde los felinos son el cuarto lugar general con cinco unidades.

El club que dirige el Turco Mohamed comenzó el semestre con victoria de 3-2 ante los Xolos de Tijuana, para después hilar dos empates; 0-0 y 1-1 ante Mazatlán y Pachuca, respectivamente.

Después de las primeras tres jornadas de la Liga MX el Club Universidad Nacional entró a la Leagues Cup, en donde inició su andar con derrota en penaltis ante Montreal y goleada de 3-0 sobre DC United.

Ya en los 16vos de final del torneo binacional los Pumas quedaron fuera ante los Gallos Blancos del Querétaro, en uno de los peores partidos del equipo al mando del Turco, quien llegó a sustituir a Rafael Puente del Río.

Liga MX revela fechas de las Jornadas 4 y 5



Con tres partidos se reanudará la actividad de la Liga MX el próximo 18 de agosto para dar paso a la Jornada 4, luego de que el Torneo Apertura 2023 se puso en pausa para darle lugar a la Leagues Cup.

León y Mazatlán disputarán el primer partido tras la reanudación del campeonato mexicano de Primera División, que se pausó el pasado 16 de julio, cuando finalizó la tercera fecha.

Para el viernes 18 de agosto también están programados los cotejos Puebla vs Atlético de San Luis y Pumas vs Toluca, este último en Ciudad Universitaria. Para el sábado 19 de agosto no hay cotejos programados, debido a que ese día se disputará la final de la Leagues Cup, en la que podrían estar Monterrey.

La Liga MX informó que el América volverá a las canchas el domingo 20 de agosto, cuando visite la cancha del Estadio Jalisco para medirse ante el Atlas. La actividad de la quinta jornada del Apertura 2023 se llevará a cabo a partir del martes 22 de agosto, cuando se realicen tres cotejos, destacando el cruce entre Chivas y Xolos en el AKRON.

Un día después, el miércoles 23, también están programados tres duelos, entre los que resaltan América vs Necaxa y Pachuca vs Cruz Azul. Los compromisos de Monterrey y Querétaro en la cuarta y quinta jornada de la Liga MX todavía no tienen fecha definida, pues depende de hasta dónde lleguen ambos equipos en la Leagues Cup.

aar