Exestrella y canterano de Pumas está desaparecido, tras ser acusado de narcotráfico

Diego Rodríguez, quien fue jugador profesional de futbol, surgido de la cantera de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue detenido debido a actividades delictivas ligadas al narco y ahora está reportado como desaparecido.

Conocido como "El Kalusha" fue reportado como desaparecido por su familia, esto de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez. El exjugador de los Pumas fue detenido en la Ciudad de México el año pasado junto a tres personas más.

Diego Rodríguez y sus compañeros fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) por posesión de armas y drogas, no fue puesto en libertad, pero ahora no se sabe su paradero y no hay detalles sobre cómo sucedió su desaparición.

Se reporta que las autoridades ya están trabajado en encontrar al también llamado "More", quien disputó un partido en la Liga MX con el Club Universidad Nacional. En su carrera Diego Rodríguez tuvo poco protagonismo.

Diego Rodríguez en un partido con las divisiones inferiores de los Pumas Foto: Especial

El paso del "More" con los Pumas de la UNAM



Diego Rodríguez tuvo un paso corto en el primer equipo de los Pumas, pues nunca encontró regularidad y menos en sitio titular con los del Pedregal. Debutó con la UNAM en el Apertura 2018 de la Liga MX ante el Atlas, siendo su único antecedente en el Máximo Circuito.

No obstante, el "More" disputó un par de juego de Copa MX en 2020 ante Santos Laguna, aunque después salió al club Irapuato, en donde permaneció hasta la desaparición de la institución en 2021, fecha en la que se registró su última actividad profesional.

"El Kalusha" tiene actualmente 25 años de edad y en donde tuvo más regularidad fue con Pumas Sub 20 y con Pumas Tabasco, filial del Club Universidad en la Liga de Expansión MX.

