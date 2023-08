Edson Álvarez fuera del Ajax; el equipo neerlandés desaparece al mexicano de un lugar sagrado

Parece que el mediocampista Edson Álvarez está más que fuera del Ajax de los Países Bajos, pues ya salió el primer indicio que pone al mexicano en otro equipo y su destino sería el West Ham United de la Premier League.

Para el duelo amistoso de Los Hijos de los Dioses ante el Borussia Dortmund no convocaron a Álvarez, pero no fue lo único, ya que el Ajax le quitó el número 4 al futbolista azteca y se lo dio a Jorrel Hato, aunque no se sabe si será para toda la campaña.

La nueva temporada de la Eredivisie arranca el sábado 12 de agosto y el futuro de Edson Álvarez no se ve claro. Reportes de Fabrizio Romano, el insider más conocido de fichajes en el mundo, ponen al mexicano en el West Ham.

De acuerdo con el periodista el jugador canterano del Club América le dio el "sí" al club de la Premier League que busca reforzar el mediocampo tras la salida de Declan Rice al Arsenal.

No es la primera ocasión que una entidad de la Premier League se interesa por los servicios de Edson Álvarez, pues a finales del año pasado el Chelsea preguntó al Ajax por el canterano del América.

Edson Álvarez celebra un gol con el Ajax en la pasada campaña. Foto: Twitter de Edson Álvarez @EdsonAlvarez19

Así ha sido la carrera de Edson Álvarez en Europa



Edson Álvarez se ha convertido en pieza fundamental del Ajax desde su llegada a la escuadra de Ámsterdam en el 2019, con la que ha ganado cuatro trofeos.

En su primera temporada en Holanda, el Machín conquistó la Supercopa de Países Bajos. En el 2021 ganó la Eredivisie y la Copa, mientras que el año pasado volvió a ganar el título de liga.

El dos veces mundialista con la Selección Mexicana disputó 44 partidos con el Ajax en la Campaña 2022-2023, en la que registró cuatro goles, tres asistencias y 3,699 minutos.

En caso de concretarse su llegada al West Ham, Álvarez Velázquez se convertiría en el tercer futbolista mexicano en formar parte del club de Londres, en el que anteriormente jugaron Pablo Barrera (2010-2011) y Javier Chicharito Hernández (2017-2019).

Edson Álvarez campeón de la Copa de Países Bajos. Foto: Twitter / Ajax

