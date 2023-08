Liga MX: Fan de Irlanda asegura que el club más grande de México se encuentra en Expansión

El futbol mexicano tiene muchos equipos históricos, uno de ellos son los Potros de Hierro del Atlante, club que se encuentra en la Liga de Expansión y que aunque lleva años sin estar en la Liga MX es uno de los grandes del país.

Para muestra de la importancia del Atlante, un aficionado nacido en Irlanda dijo que el combinado azulgrana es el equipo más grande de México, sin importar que llevan más de seis años sin estar en el máximo circuito.

En la cuenta de TikTok de Fan 10 se entrevistó a este fan, quien tenía la playera del Atlante. El metraje fue en las inmediaciones del Estadio de Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México, en donde los Potros de Hierro juegan sus compromisos de local.

El seguidor del Atlante fue cuestionado sobre la grandeza de los Tigres, equipo que en la última década ha dominado la Liga MX, pero aseguró que los felinos de la UANL no se le acercan a su club.

"Es muy bueno, me gustan los colores, pero nadie es más grande que nosotros", indicó el irlandés, quien para dejar en claro que el Atlante es el más grande hizo la tradicional porra atlantista: "Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, Atlante es tu padre y si no ching** a su madre".

Así le va al Atlante en la Liga de Expansión MX

El Torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión MX se encuentra en su etapa inicial, pues tan solo se han disputado tres fechas del certamen, en donde el Atlante ha tenido un buen arranque.

El último duelo de los Potros de Hierro fue ante el Tepatitlán, que terminó igualado 2-2. Por el momento el Atlante es el segundo lugar general del torneo con dos partidos ganados y un compromiso igualado.

La entidad capitalina está igualada en con el primer lugar del certamen que son los Mineros de Zacatecas, aunque con mejor diferencia de goles, lo que los tiene como líderes del Torneo Apertura 2023 de la Liga de Expansión MX.

