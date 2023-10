Desde Coahuila, Claudia Sheinbaum pide trabajar en equipo para la continuidad de la 4T

Unidad con el pueblo de México y compromiso con el proyecto de la Cuarta Transformación es el llamado que hizo la Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Matamoros, Coahuila, donde destacó la importancia de privilegiar las causas del movimiento para garantizar la continuidad de la 4T en el país.

"Unidad primero con el pueblo, es la unidad entre nosotros, es unidad con el pueblo, con las causas con las que luchamos, cada vez que alguien no le toque ganar una encuesta, que piense en los más humildes de Coahuila, que piense en las necesidades de Coahuila, que no piense en su persona, pero tenemos que generar unidad con nuestras causas y con el pueblo de México, sino entendemos que lo más importante es el proyecto, entonces no nos va a ir bien (...) Aquí no se vale salirse del proyecto, el proyecto es lo más importante y hay que dejar atrás los agravios y trabajar juntos para poder ganar”, aseveró.

Al respecto recordó que en el Estado de México, todos actuaron en unidad lo que hizo posible uno de los triunfos más importantes para Morena con la maestra Delfina Gómez y que implicó quitarle al PRI uno de sus bastiones más importantes en el país.

En ese sentido, destacó que por 36 años los gobiernos anteriores buscaron implementar un modelo económico que afectó al país y principalmente a los que menos tienen, pero que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, cambió la forma de gobernar con lo que él llamó “Humanismo Mexicano”, donde por el bien de todos, primero los pobres.

te puede interesar Concamin pide que estímulos fiscales se extiendan a más sectores productivos

‘’El modelo funciona, se llama Humanismo Mexicano, tan es así que no solo apoya a los que menos tienen, a los humildes, a los pobres de nuestro país que no se habían visto en muchos años, sino que además los empresarios están contentos, porque hay desarrollo, hay posibilidad de inversión, porque se genera empleo’’, destacó tras hacer un breve resumen de lo que significa la forma de gobernar de la Transformación, la cual puede lograr grandes cosas como la creación de dos nuevas universidades en la capital, durante su gestión como Jefa de Gobierno.

Agregó que es vital darle continuidad a la 4T, pues se trata de un proyecto que busca nuevas inversiones, pero con sentido social para mejorar la calidad de vida de las mexicanas y mexicanos, “queremos que siga habiendo inversión, pero inversión con bienestar, que sigan aumentando los salarios, que no se estanquen nuevamente, que siga habiendo derechos para el pueblo de México”.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reforzó el llamado a la unidad dentro del movimiento y con el pueblo de México.

“La fuerza de este movimiento es la unidad con el pueblo (...) Queremos que se plantee una nueva historia, que nadie, ni nada nos divida, porque por muy legítimo que pueda ser el interés de alguien, recuerden que se lucha por causas, no por puestos”, comentó.

leer más En las estancias infantiles se forjan mujeres y hombres productivos, asegura Lía Limón

Finalmente, el presidente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque Villarreal, manifestó el respaldo de todo el estado al proyecto de transformación que lidera Claudia Sheinbaum. “Desde Coahuila le decimos doctora: 'El pueblo está contigo, el pueblo de Coahuila cierra filas con la doctora Claudia Sheinbaum', vamos en unidad a seguir con la transformación”.

El Acuerdo de Unidad fue firmado por personalidades destacadas de la sociedad coahuilense como, Horacio Piña, estrella del béisbol mexicano, jugador de Grandes Ligas y Campeón del Mundo, primer mexicano en ganar una serie mundial de grandes ligas; Braulio Luna, futbolista profesional y ex jugador de la Selección Mexicana de Fútbol; Celsa López Campos, investigadora, doctora en Farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona; Alfonso Gibert López Llorens; CEO & Presidente Llorens Schultz Holdings; Román Eguia, artista plástico y ganador del Premio Nacional de Grabado; José María González Lara, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y conductor de los programas radiofónicos Enciclopedia del Rock y Octopus' Garden de The Beatles, en Radio UAdeC; Alejandra Salazar, creadora y conductora del Canal “Es Noticia” con 1.8 millones de seguidores en Facebook y YouTube.

También, Luis Salazar, conductor de “Las Noticias como son”, con casi 300 mil seguidores en YouTube; Armando de la Garza Gaytán, presidente de la Asociación de Hoteles en Coahuila; María del Carmen Fernández Ugarte; ex diputada por el Partido Acción Nacional; Evaristo Carrillo Castellanos, doctor en Ciencias Agrarias y docente del Instituto Tecnológico de la Laguna; Yazhira Handal, conductora y directora de "NotiYaz"; Carlos Federico Hernández Pérez, periodista de izquierda; Ignacio María Segura teniente, síndico de Parras y ex Alcalde de Parras por el PRI; Carlos Fernández Gómez, productor de ganado lechero y promotor del biodigestor más grande de América Latina.

Así mismo, Uriel Valdés Pérezgasga, maestro en educación por la Universidad de Harvard y por la Universidad Autónoma de Barcelona; Eugenio Treviño Rodríguez, extitular de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en Torreón Coahuila; Gerardo Covarrubias Chávez, empresario Industrial e Inmobiliario; Isela Licerio Luévanos, secretaria general de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Eduardo Espíndola, presidente de una Asociación de Derechos Humanos; Antoni Antonio Flores Guerra, empresario minero y diputado local electo por el Partido del Trabajo (PT) en Coahuila, México; Tanech Sánchez, coordinador del partido del Estado; Arturo Díaz González, secretario General de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Tania Flores, presidenta municipal de Múzquiz por Morena; Jonathan Ávalos, presidente municipal de Francisco I. Madero por Morena; Roberto Piña, presidente municipal de Frontera por Morena y Javier “El abuelo” Cruz, reconocido Futbolista.

Algunas otras personalidades que se unieron a favor de la 4T fueron, Luis Gerardo Sánchez Chávez, catedrático Instituto Tecnológico de Saltillo; Tereso Medina, delegado estatal de CTM en Coahuila posible sucesor de su Dirigente Nacional Carlos Aceves del Olmo; Mario Francisco Cepeda Rubio, docente en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en el Tecnológico de la Laguna del Tecnológico Nacional de México; José Miguel Batarse Silva, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en el estado de Coahuila; Juan Edin Méndez Ríos subdirector de enlace operativo en el estado de Coahuila de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT); Antonio Mario Dávila Villar, socio fundador de SETRAMEX, empresa proveedora de soluciones logísticas y Jorge Alberto Dávila Villar, socio fundador y representante del Consejo de Administración de SETRAMEX.

JVR