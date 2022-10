CNDH debe concentrarse en derechos humanos, no en Reforma Electoral: Ricardo Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, sugirió “respetuosamente” a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concentrarse más en los temas de las garantías individuales que en la discusión por la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE).

Al recorrer la ofrenda por el Día de Muertos ubicada en las instalaciones de la Cámara alta, comentó que le corresponde a la Cámara de Diputados resolver el tema de la Reforma Electoral para que, posteriormente, el Senado aborde el tema.

Aseguró que, en lo que corresponde a los senadores, éstos actuarán de forma responsable para revisar escrupulosamente la Reforma, en caso de que sea avalada por los diputados, pero insistió que la sugerencia a la CNDH es que se centre más bien en hacer valer los derechos humanos y no en esta discusión .

“Creo yo, como una sugerencia respetuosa, que [la CNDH] debería estar más centrada en la defensa de los derechos humanos de grupos de personas en el país. Que la discusión del INE y la posible reforma constitucional y legal se la dejemos a la Cámara de Diputados, que es el órgano legislativo competente para que se logren acuerdos en aquella Cámara", puntualizó Ricardo Monreal.

Respecto al estudio que publicó el Instituto Belisario Domínguez sobre que la elección abierta de consejeros y magistrados electorales tendría un costo de hasta ocho mil millones de pesos, el también coordinador de Morena dijo desconocer el documento, si bien estimó que es un costo exagerado.

No, no creo [lo que señala] ese estudio, que es de aquí del Senado; se me hace muy exagerado. No lo conocía, lo voy a revisar.