Respalda AMLO recomendación de CNDH sobre Reforma Electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la recomendación que emitió para que se realice la reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión.

"Entonces cualquier propuesta de la CNDH en ese sentido la van a rechazar. Yo creo que sí, ¿Quién se va a oponer a qué las elecciones sean limpias y libres? ¿quién no está de acuerdo en que no se gaste tanto en las elecciones?, ¿quién no está de cuerdo en que los diputados y seandores sean electos y que no haya plurinominales?, ¿quienes son nombrados cómo plurinominales?, pues los mismos de siempre, achichincles de los dirigentes, no tienen ninguna representación ni los conoce la gente pero como tienen influencias, se cuelan, sufragio efectivo no reelección y no estoy levantando ningún falso, los padecí", manifestó el mandatario.

López Obrador dijo que sí respalda la participación de la CNDH en esta discusión y rechazó que haya democracia por la intervención del INE o del Tribunal Electoral, sino por la acción del pueblo.

leer más Arranca jornada de vacunación contra Covid de niños de 5 a 11 años en Hidalgo

"No es cierto que por estos organismos haya democracia en México. No, se ha avanzado por la gente y por el pueblo, no por ellos, ellos siempre andan buscando favorecer a los potentados" acusó el Ejecutivo federal.

Añadió que tanto el INE como el TEPJF se convirtieron en cuotas para los partidos políticos.

"Los mapaches electorales ahora están convertidos en demócratas, lo cierto es que ellos dominan el INE y el tribunal para información de quienes no saben, los del consejo del INE y del Consejo del Tribunal, los nombran los partidos, los eligen en el congreso y se ponen de acuerdo los partidos: tres para ti, tres para ti y uno para el más pequeño, si son siete. Así lo hicieron cuando nombraron al Tribunal actual o al anterior", afirmó López Obrador.

lem.