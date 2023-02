Comicios del 24, “crónica de un fraude anunciado”

La periodista Beatriz Pagés aseguró que los ciudadanos están listos para impedir un golpe a la Constitución de parte de quienes hoy quieren matar al Instituto Nacional Electoral (INE) y hasta abrir las puertas al crimen organizado en materia electoral.

Al abrir los discursos en el Zócalo capitalino, en la manifestación “El INE no se toca”, puntualizó que la presencia de quienes acudieron era para dejar claro que el voto no se roba.

“Decir a quien nos quiera escuchar, estamos listos para impedir un golpe a la Constitución y a nuestras libertades. Aquí sólo hay hombres y mujeres de conciencia libre, no tenemos miedo, no tenemos miedo a los desplantes autoritarios que intentan callarnos, no querían que viniéramos, pero aquí estamos”, aseveró.

Dijo que callar sería ser cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia y facilitar una ruta a una dictadura electoral por parte de quien “utilizó al INE y la democracia para llegar al poder y hoy, hoy quieren matarlos para impedir la alternancia y no lo vamos a permitir”.

Pagés señaló que es evidente que el gobierno actual ya “huele su derrota” y por eso se prepara para un fraude en los comicios del año próximo: “Es la crónica de un fraude anunciado”, dijo.

“Ante el fracaso y la falta de resultados, ya huelen su derrota y preparan la estafa, buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. El Plan B de la Reforma Electoral es la crónica de un fraude anunciado”, acusó.

Pagés manifestó que el Plan B promovido por el Presidente abre las puertas al crimen organizado para que imponga funcionarios, tal vez hasta al próximo presidente, por lo que ante estos tiempos peligrosos, remarcó que es momento de que los ciudadanos salven al país.

“Tenemos que tomarnos de la mano para salvar al país, nadie debe quedar al margen de una lucha que no admite mezquindades, atrevámonos a salvar a la política con la ciudadanización de la política”, sostuvo la periodista.