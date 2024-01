Esta semana se han registrado diversos reportes de caídas de espectaculares o árboles en algunos estados de la República Mexicana, en los que se han registrado fuertes vientos que provocaron dichas caídas, e incluso cortes al suministro de luz en diversas colonias, sobre todo de aquellas entidades ubicadas al norte del país.

Para cuando quieres hacer el reporte por la falta del suministro de luz, te comunicas vía telefónica y lo que te piden es el número de servicio, algo que probablemente no conozcas o no sepas cómo ubicarlo. Peor aún, si no tienes el recibo de luz a la mano, te será el doble de complicado. Si quieres reportar en algún momento un apagón, sea por la causa que sea, se te solicitará el número de servicio, por lo que hoy te contaremos cómo es que puedes encontrarlo, para realizar ese reporte.

¿Cómo recupero el número de servicio si perdí mi recibo de la luz?

En caso de que hayas perdido tu recibo de la luz y requieras el número de servicio para realizar el reporte de algún apagón, de un vecino que se roba la luz o del corte del suministro sin explicación alguna, te diremos cómo ubicarlo. Este número de referencia de tu contrato, con el que se identifica tu servicio, puede tener dos formatos, dependiendo la antigüedad que tengas.

Por ejemplo, los clientes con más tiempos encuentran ese número de servicio para el nombre de Registro Permanente de Usuario, mientras que los más recientes, lo encuentran bajo el nombre de Registro Móvil de Usuarios.

Si perdiste tu recibo y necesitas el número de servicio, ingresa a la plataforma dispuesta por la Comisión Federal de Electricidad, haciendo click AQUÍ, Con tu perfil de usuario puedes ingresar con tus credenciales y consultar tu número de servicio de manera práctica. Si tienes la app en tu teléfono, también puedes hacerlo desde ahí.

En caso de que no tengas ninguna de estas opciones, puedes acudir a un módulo de la CFE con los datos del titular para que te den este número.

Recibo de luz CFE. Especial

¿Y si sí tengo el recibo, en dónde veo el número de servicio?

El número de servicio en tu recibo de la CFE lo puedes encontrar en la parte superior del papelito, justo abajo del apartado con tu información personal como cliente titular. También abajo del código de barras lo puedes localizar, justo al pie del código de barras.

