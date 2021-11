Compra de abarrotes y vuelos se dispara durante el Buen Fin: Profeco

Durante el Buen Fin 2021, la compra de abarrotes subió de cero a 13 por ciento y la compra de vuelos a 10 , mientras que ropa y zapatos se mantienen en 20 y línea blanca, bajó a nueve por ciento, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

La compra promedio hasta este momento en el país ha sido de 82 por ciento, refirió, y alrededor de 7 mil pesos por familia.

Durante la conferencia matutina, el funcionario federal destacó que bajó el número de reclamos comparado con 2020 , hasta el momento sólo se han reportado 472 quejas, comparadas con las mil 56 del año pasado.

Destacó que las personas utilizan la aplicación de la Profeco para verificar los precios antes de salir a comprar y que en consecuencia habido más movimiento en el mercado.

"Grupo Walmart que había sido el rey de las quejas hasta la décima edición del año pasado, bajó de 49 a 35 por ciento de quejas, aunque ellos dicen que no participan en el Buen Fin y le llaman de otro modo, lo revisamos por igual dure lo que dure", dijo.

"Ahorita el rey de las ofertas falsas ha sido Chedraui: las croquetas de perro, por ejemplo, las subió 27 por ciento en la semana antes del Buen Fin y luego las bajó 25; si no quieren poner una oferta no la pongan, pero no digas mentiras y menos suban dos por ciento el producto", dijo.