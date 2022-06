Al concluir su mandato, AMLO recibirá pensión de entre 25 y 30 mil pesos mensuales por parte del ISSSTE

Cuando me jubile tendré una pensión de entre 25 y 30 mil pesos mensuales, estimó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que gracias a sus empleos en la administración pública, en el Instituto Indigenista de Tabasco (1977), en la Instituto Nacional del Consumidor (1984), como jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2005) y ahora como Presidente de la República, ha cotizado para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al término de su gestión decidió que se retirará de la vida pública.

“Yo ya me estoy preparando, porque me quedan, hoy precisamente, 2 años 4 meses, y tengo la firma convicción de jubilarme, y nada de retiro parcial y aceptar invitaciones para conferencias o estar en actos cultural, social, económico, una fiesta donde lleguen políticos, aunque la fiesta sea de mis hijos, nada, nada, nada, pedirles que no aparezca ni fotos, y cancelo mi teléfono y desaparezco, porque uno no debe tener tanto apego al dinero ni al poder”, manifestó el presidente.

Al preguntarle sobre su declaración patrimonial, donde omitió los ingresos obtenidos por regalías de la venta de su libro “A la mitad del camino”, López Obrador afirmó que no los reportó porque corresponden a ingresos correspondientes a 2022, pero dijo que ya los incluirá en sus próximas declaraciones.

“El dinero de las regalías de mi último libro ´A la mitad del Camino´ no aparecen en mi último reporte de ingresos porque corresponden a este año; la última publicación ha tenido ventas de 500 mil ejemplares”, explicó.

Se le preguntó si donaría las regalías para alguna causa, pero dijo que no, “es para poder vivir hacia adelante porque voy a tener una pensión del ISSSTE que calculo será de 25 mil 30 mil pesos mensuales”, concluyó el Presidente.

