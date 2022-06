Rechaza AMLO que enviara mensaje a Alejandro Moreno; yo no me meto en eso, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya instruido al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que presionara al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

Luego de que el propio Moreno Cárdenas diera a conocer una conversación con Manuel Velasco, líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como lo informó La Razón, donde presuntamente se involucra al titular de Segob, López Obrador negó que haya dado esas instrucciones.

“Nunca lo he hecho, yo no me meto en eso, nunca lo hecho; es un asunto de principios, de moral, y tiene que ver con la polémica que existe y estamos en víspera de elecciones , pero no me meto en eso”, dijo el mandatario.

Añadió que pasadas las elecciones retomará el tema, pero por ahora no lo abordará porque además “ahí son otras cosas, otros asuntos; yo creo ya son hasta de dominio público, además ustedes son muy buenos periodistas, y yo no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso, y menos hoy, tal vez pasando las elecciones, pero no quiero hablar de eso”, insistió.

FBPT