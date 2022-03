AMLO presume ventas de su libro "A la mitad del camino"; recibirá 3 mdp en regalías

“A Mitad del Camino”, el libro más reciente del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha vendido más de 200 mil ejemplares. Así lo aseguró el mandatario esta mañana y agregó que por concepto de regalías recibiría 3 millones de pesos.

“Es el libro más vendido sobre temas políticos y sociales en el país” aseguró. A la par, López Obrador informó que por cada ejemplar recibe el 12 por ciento de su valor.

El libro fue escrito con motivo de la mitad de su sexenio fue publicado por Editorial Planeta en agosto de 2021.

En ese sentido, reiteró que al escribir su testamento político su meta de vida no está en acumular bienes materiales y que vive sólo con lo básico, por lo que buscará qué hacer con lo que recibirá por las ventas del libro.

“Ya tenía escrito lo que deseo, no tiene que ver con bienes materiales porque no poseo bienes materiales. Ya lo he dicho, no me importa el dinero, tengo ingresos para lo básico y soy feliz”, sentenció.

