AMLO admite que no logrará crecimiento económico de 4% al final del sexenio

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió en su libro "A mitad del camino", que no logrará cumplir la meta de crecimiento económico del país de cuatro por ciento anual, y estimó que si acaso alcanzará un promedio de dos por ciento durante su sexenio.

En uno de los capítulos de su obra, AMLO aceptó que debido a la pandemia del COVID-19, "será muy difícil cumplir el compromiso del cuatro por ciento anual".

Más adelante, AMLO arremetió contra la clase media que se degradó durante el periodo neoliberal que gobernó el país en los últimos 35 años, pues se volvió individualista, arrogante y perdió valores, tratando de triunfar por encima de los demás.

AMLO enfatiza la degradación de las clases medias; culpa al neoliberalismo

"La degradación de las clases medias se agudizó en nuestro país a lo largo del periodo neoliberal. En estos últimos tiempos el individualismo ese extendió como forma de vida y (…) dañó la gran reserva de valores que ha sido heredada de nuestras civilizaciones ancestrales", escribió López Obrador.

AMLO agregó que "antes del neoliberalismo había menos desintegración familiar y se aplicaba más el sencillo pero profundo principio de hacer el bien sin mirar a quién; era malo robar o aprovecharse del poder".

López Obrador opinó que esa pérdida de valores de la clase media se reforzó por el mal ejemplo de las élites del poder político y económico, cuyas líneas de conducta eran: "si no transas no avanzas", "la moral es un árbol que da moras", "un político pobre es un pobre político", "¿y la Cheyenne apá?", "no seas naco", "hay que mejorar la raza" y "como te ven te tratan", subrayó.

En el libro editado por Planeta, con valor de 248 pesos, AMLO recordó de nuevo la anécdota con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que le pidió que ofreciera el avión presidencial TP-01 "José María Morelos y Pavón", a multimillonarios como Jeff Bezos.

AMLO admite que Trump le mandó un medicamento que a él mismo le aplicaron cuando contrajo COVID-19

Otro pasaje del libro revela cuándo el Presidente Andrés Manuel López Obrador enfermó de COVID-19, el 24 de enero de este año a su regreso de una gira por los estados de Nuevo León y San Luis Potosí.

AMLO refirió que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump le mandó un medicamento que le aplicaron cuando él se contagió de COVID-19, conocido como "Regeneron", el cual ya no usó porque los médicos mexicanos encabezados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo trataron con Remdesivir y Baricitnib.

