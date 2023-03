Condenan quema de figura de Norma Piña

Políticos y ciudadanos condenaron, vía redes sociales, que el mitin del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera fuera escenario para actos de violencia contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, luego de que simpatizantes de Morena quemaran una figura con la imagen de ésta.

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció porque no haya más violencia, particularmente hacia las mujeres de la política o que están vinculadas a ésta.

La también historiadora expresó su apoyo a todas las mujeres políticas o cercanas a esta actividad pública que son objeto de agresiones. Sin hacer mención directa a la ministra Piña, manifestó su solidaridad con aquellas a quienes han vejado en sus personas o imagen.

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de ésta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”, publicó en sus redes sociales.

Por su parte, el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza dijo a La Razón, que esta convocatoria no debió ser “pretexto para la violencia”, y solicitó al Presidente López Obrador asumir su responsabilidad, en los actos que agrega son resultado de propagar “su discurso de odio”, contra la ministra.

“Siempre que fomentemos la violencia, debemos hacernos cargo de lo que sembramos, pero si es contra una mujer, la condena puede ser doble, ojalá que el Presidente reflexione, sobre lo que está haciendo con la figura de la Ministra”, dijo.

De la misma manera, la senadora de MC Patricia Mercado aseguró que “la expresión de odio que sucedió en el Zócalo hacia la primera mujer presidenta de la SCJN, debe marcar un límite”.

En tanto, la senadora de Morena Olga Sánchez Cordero reprobó de manera tajante los actos, y externó: “Conozco a la ministra presidenta Piña desde hace 25 años (...) las muestras de intolerancia hacia su persona y hacia la institución que representa son inadmisibles. La violencia nunca es la respuesta”.