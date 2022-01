Corren a Gabriel Quadri de programa de CNN; lo señalan de promover discurso de odio

Gabriel Quadri de la Torre, diputado federal del PAN, fue echado de una entrevista de CNN en Español, tras ser señalado de presentar un discurso de odio al opinar sobre la ideología trans.

El hecho ocurrió en el programa del comunicador Camilo Egaña, donde participaron Gabriel Quadri y la diputada de Morena, Salma Luévano. En dicha emisión, el conductor resaltó la protesta que realizó la legisladora guinda en contra de los dichos del diputado panista.

Luévano c ulpó a Quadri de difundir discursos de odio en su contra y de la comunidad LGBT+ , acción que el diputado negó y mencionó que sólo ha declarado que la ideología trans "minimiza y cosifica a la mujer", pero que no atacó a nadie.

Camilo Egaña consideró que Gabriel Quadri estaba realizando un discurso de odio por lo que arremetió contra él y lo echó de su programa, ya que dijo que sus dichos no eran bienvenidos. "Si usted viene aquí a propagar su discurso de odio, este no es el canal, en CNN en Español no lo aceptamos", señaló el conductor.

Critican a conductor por mandar a Quadri a "Tepito Televisión"

Antes de que Gabriel Quadri saliera de cuadro, Camilo Egaña le dijo que quizá en otros medios, como "Tepito Televisión" sí sería bienvenido su discurso.

Algunos usuarios en redes sociales elogiaron que Egaña echara a Quadri del programa, pero otros dijeron que su acción era clasista al aludir a ese barrio capitalino .

"Váyase a otro canal, a Tepito Televisión, a lo mejor en Tepito Televisión usted tiene espacio, aquí no señor Quadri, muchas gracias", dijo Egaña antes de echar al diputado panista.

Por su parte, Gabriel Quadri dijo que espera que nunca más sea invitado al programa de Camilo Egaña .

Bien por cortar el discurso de odio de un legislador mexicano que cobra de nuestros impuestos; error en el clasismo de "tepito tv" https://t.co/5B9p9TUu4P — Genaro Lozano 🌈 (@genarolozano) January 15, 2022

KEFS