Conmemora la cancillería el Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participó en el “Encendido rosa” de la dependencia para conmemorar el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama.

Cada año alrededor de seis mil mujeres mueren a consecuencia del cáncer de mama en México, de acuerdo con especialistas oncológicos. Por ello el llamado del canciller a todas las mujeres a realizarse estudios preventivos para evitar que esta enfermedad siga cobrando vidas.

“Y si alguien no se la puede hacer, que nos diga y le apoyamos hasta que se la haga, porque es salvarle la vida a alguien y la providencia y la ciencia nos dieron la posibilidad de hacerlo. Imagínense, hace quizá 50, 100 años pues no se podía, hoy sí podemos, tenemos ese regalo. Pues hagámoslo, no perdamos el tiempo, hay que hacerlo, y si alguien no lo puede hacer, le ayudamos como podamos. Ese es el mensaje del día de hoy”, dijo poco antes de encender las luces color rosa que iluminan el edificio de la cancillería.

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard encabezó el "Encendido rosa" del edificio de la cancillería, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Foto: Especial

Recordó que hace 20 años, se le acercó el doctor Fernando Guisa, entonces presidente de la Fundación Contra el Cáncer de Mama (Fucam) y le propuso armar camiones para llevar el servicio a todos los rincones de la capital del país.

Me dijo: “bueno, si tú me ayudas, hacemos unos camioncitos y lo hacemos móvil, es decir, montamos el mastógrafo y nos vamos a todas las zonas de la Ciudad de México y hacemos todas las mastografías que podamos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

Así nacieron estas unidades médicas de chequeo para mujeres, que tuvieron que superar obstáculos como el que los maridos no permitían que médicos varones examinaran a sus esposas, por ello, estos camiones tenían exclusivamente personal femenino.

En aquella época, dijo Ebrard Casaubon, una mastografía costaba varios miles de pesos y los asambleístas de la capital cuestionaban que la inversión solo permitía descubrir por cada 100 pruebas 2.5 casos de cáncer, lo que consideraban un gasto excesivo.

Bueno, no pienses en números, piensa que es tu mamá o tu esposa o tu hija; y esa persona vale todo, no es un tema de números, o sea, si hacemos cien y salvamos una, las hacemos de todas formas, porque esa persona vale todo igual que cada uno de nosotros o cada una de nosotras Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

RFH