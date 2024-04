“Conocemos a Veracruz y lo vamos a hacer una potencia”

Convencido de que la actual oposición tiene la posibilidad de retomar el gobierno en Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla arrancó este domingo su segundo intento por conseguir el máximo cargo en la entidad con la apuesta de hacerla una potencia y sacarla del “abandono” en el que, acusa, se le ha dejado, incluso desde la Federación.

Originario de Perote y emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asegura que la decisión que tomarán las y los veracruzanos el próximo 2 de junio será entre dos opciones, en las que él representa la que sí conoce al estado.

Con la carga de no sólo abanderar al partido en el que milita desde hace más de tres décadas, sino también al PAN y al PRD, manda un mensaje en el que asegura que, de llegar a la gubernatura, se instalará un gobierno de coalición en el cual los mejores cuadros de cada partido asumirán responsabilidades por igual.

Como candidato opositor, ¿cuáles son sus indicadores para creer que ganará?

Primero, el conocimiento del estado que hemos recorrido muchas veces a lo largo de más de 25 años; en ese recorrido hemos tenido la oportunidad de dejar gestión y acciones que se palpan en beneficio de esas regiones; tercero, que sí lo conocemos en función de su problemática, de las posibilidades de solución y, sobre todo, de su gente y, en ese ánimo, vamos a presentar la mejor propuesta para hacer de Veracruz una potencia.

¿Cuál es su diagnóstico del estado?

Con el actual gobierno en la entidad, de abandono. Veracruz está abandonado en todos los frentes y no en poca dimensión; abandonado en su sistema de salud y educativo; abandonado en sus carreteras; abandonado está el campo; abandonadas están las mujeres en cualquiera de sus expectativas y, lamentablemente, eso está haciendo que los veracruzanos tengan que salir de la entidad y tengan que hacer vida en otros lugares. Hay una determinación de cambio, los veracruzanos no quieren más de lo mismo. Morena y sus candidatos representan la continuidad de Cuitláhuac (García) en el Gobierno; entonces, hay una clara determinación de parte de los veracruzanos por el cambio. Nosotros representamos el cambio con conocimiento de causa.

¿Ve en Movimiento Ciudadano una competencia?

No soy quién para para poder habilitar o deshabilitar a nadie en la contienda; lo que sí queda claro es que en este momento en Veracruz solamente hay una opción de cambio o una opción de continuidad y la opción de cambio somos nosotros.

Aunque no hay relación familiar con el exgobernador Miguel Ángel Yunes, ¿le inquieta que el apellido Yunes le persiga ante el electorado?

No porque, de verdad, si algo posiciona el apellido en la entidad, son buenos resultados y buenos gobiernos. Allí están a lo largo de muchas trayectorias y de muchos años de trabajo ellos, en su zona transformando la región conurbada del puerto de Veracruz. Nosotros en la nuestra y desde distintos ámbitos y frentes. Si algún sinónimo tiene ese apellido, mi apellido, es el de dar buenos resultados.

Veracruz ha sido sede de algunos proyectos estratégicos del Gobierno federal, ¿cuál es su plan para ellos?

Veracruz ha estado totalmente abandonado del Gobierno federal y estatal; la refinería está en Tabasco; los proyectos emblemáticos del Gobierno de la República están en la península (de Yucatán) o están allá en la zona metropolitana de la capital del país. Veracruz, salvo el caso particular del Corredor Transístmico, donde el 80 por ciento de los recursos y de las acciones se ubican en Oaxaca, no ha sido considerado para absolutamente nada por el Gobierno federal; al contrario: el Gobierno federal se quiere llevar el agua de los veracruzanos, sólo piensa en Veracruz para quitarle, no para darle. En términos generales, estaremos generando crecimiento económico a través del desarrollo de las regiones del estado, aprovechando sus ventajas, sus recursos (que) son muchos para Veracruz. Es imperdonable que tengamos el nivel de vida que lamentablemente afrontamos por tener un pésimo Gobierno.

De llegar a la gubernatura, ¿emprendería alguna investigación por esto?

Sin duda. Eso tiene que estar escrupulosamente supervisado y, sobre todo, porque el estilo, la visión presupuestal del Gobierno de la República, ha sido el de desmantelar instituciones, el de hacer a un lado la vocación productiva del presupuesto y simplemente concentrarse en su asignación directa, que es asistencial. Entonces, ha estado hoy el país, y Veracruz no es la excepción, pagando esa consideración de falta de mantenimiento, de falta de inversión, de falta de productividad, que se empieza a sentir en el día a día de la gente.

En Coahuila hubo conflicto por el reparto de cargos una vez ganada la gubernatura. ¿Cuál es su mensaje a la alianza que abandera?

En Veracruz se inaugurará un Gobierno de coalición, en donde estarán los ciudadanos y los mejores cuadros de los partidos por igual, asumiendo la responsabilidad con base en su trayectoria, en su idoneidad, en su experiencia, en su honestidad, sobre todo su honestidad.