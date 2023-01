“Consejeros, arribistas y acomodaticios”: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las advertencias del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la supuesta intromisión que el Gobierno pretende realizar en la lista nominal y el adelgazamiento en la estructura del órgano, a través del Plan B de la Reforma Electoral, porque en su opinión son falsas, y acusó a los consejeros de ser “acomodaticios, arribistas” y de sostener una postura conservadora.

“Yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas y que tienen un pensamiento conservador; les molesta lo que hacemos”, acusó el Presidente.

Añadió que los consejeros electorales deben dedicarse a cumplir su deber, aunque se mantengan las diferencias con el Gobierno federal.

“La democracia es que la elección sea limpia y libre, eso es la democracia, y eso es lo que tienen que estar ellos procurando. Pero estos… No nos vamos a entender con ellos; o sea, tienen una formación completamente diferente, les molesta mucho lo nuestro, no están a favor de la transformación, y qué bueno, porque esto demuestra de que hay democracia, no hay pensamiento único”, consideró el mandatario.

Como publicó La Razón, los consejeros electorales realizaron un análisis del llamado Plan B de la Reforma Electoral, el cual tendrá implicaciones en la conformación del listado nominal y la pérdida de certeza para los votantes en el exterior, pero Andrés Manuel López Obrador consideró que se contrarrestará el impacto de ese reporte porque ahora se comparte más información.

Decían que iban a hacer una marcha...no, exageran, sólo que usen esa marcha para defender a García Luna porque en una de ésas ése es el propósito

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Antes ellos hacían y deshacían. Claro, había oposición, nada más que no se escuchaba mucho lo que decíamos porque nos tenían bloqueados y no había redes”, indicó el mandatario.

Añadió que sus opositores, entre los que incluye a los consejeros electorales, se “autoengañan”, porque no conocen el sentir de los ciudadanos y sólo actúan para un grupo de poder, y muestra de ello es la marcha convocada para el 26 de febrero en defensa del INE.

“Decían que iban a hacer una marcha… No, exageran, sólo que usen esa marcha, pero para defender a García Luna, porque en una de ésas ése es el propósito. Pero, ¿qué le van a defender al INE, si ganaron, si ‘el INE no se toca’? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. ¡Ya chole!”, manifestó López Obrador. Criticó que esa falta de cercanía con las decisiones populares se demuestra porque la oposición se negó a reducir el costo de las elecciones. “Pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también con muchísimo dinero. En vez de 500 diputados, estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales; ellos ganaron porque ‘el INE no se toca’, y van a haber 500; y ellos ganaron también porque nosotros estábamos planteando que sólo existiera un instituto nacional que organizara todas las elecciones, no 32 institutos; ganaron, porque ‘el INE no se toca’. Y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional. Nada”, enfatizó.

Por ello, anunció que antes de concluir su administración enviará una nueva reforma legislativa para dejar claramente establecido que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente de la República.

“Antes de que yo me vaya -no es amenaza, ni siquiera advertencia; es un compromiso que tengo- voy a volver a enviar otra iniciativa de reforma al 127 para que quede más claro, porque no debería de proceder el amparo”, advirtió. Sin embargo, reconoció que no hay una fecha definida para presentar la iniciativa.

Preparan fiesta en el Zócalo, por Expropiación Petrolera

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo festival en el zócalo de la ciudad de México para conmemorar el aniversario de la Expropiación Petrolera.

“De una vez les adelanto de que el día 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo, 18 de marzo. Porque fue una decisión histórica que nos ha salvado, esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas.

Si no fuese por eso, imagínense; si se hubiese seguido con la misma política de privatización del petróleo estaríamos, lo dije hace unos días, importando petróleo crudo”, señaló el mandatario.

“Sí, un acto grande, grande, grande. Están invitados todos. Tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que defender el petróleo, defender la industria eléctrica (..) va a ser fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”, aseveró el mandatario.