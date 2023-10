Hace unos años, en un zoológico de Alemania, se viralizaron unas fotografías en las que los animalitos que ahí se cuidan, amanecieron con una calabaza en sus lugares de descanso. En dicha calabaza gigante, se encontraban diversos premios como comida o juguetes, refiriendo que a ellos también les tocaba su calaverita.

Si bien en México esta tradición de sacar a los perritos a pedir calaverita todavía no es tan arraigada, muchas empresas que se dedican a la veterinaria o al cuidado de los animales, implementan también "calaveritas" para las mascotas en nuestro país.

Zoológico en Alemania. Especial

Los perritos también pueden pedir calaverita

Si este Día de Muertos decides salir con tu mascota, con tu perrito, puedes hacerlo específicamente a lugares en donde les darán premios como galletitas, sobres de alimento fresco o premios que suelen darse en las veterinarias o en los lugares en donde se venda alimento o accesorios para mascotas.

En años anteriores, en estos lugares, si llevabas disfrazado a tu perrito, podía recibir su calaverita en forma de premio, para que él también se divirtiera y recibiera una recompensa. Hay que recordar que no debes ponerle disfraces que lo hagan sentir incómodo o ridiculizado, trata de ponerle tal vez un suetercito con motivos de Halloween o Día de Muertos, para que vaya contento, como si se tratara de un paseo normal.

Recuerda también llevarlo con correa o arnés y, en caso de que sea muy nervioso, procura entonces dejarlo en casa y ahí darle algún tipo de premio para que también sea parte de la celebración de Día de Muertos.

Perritos pidiendo calaverita. Especial

Además de la correa, ponle plaquita de identificación

Además de estas recomendaciones para que él pueda disfrutar de este Día de Muertos y pedir calaverita, recuerda ponerle su plaquita identificadora por si se llega a perder, pueda regresar con facilidad a casa al ser localizado por alguna persona.

Procura también que no ingiera dulces con envoltorios o cosas que encuentre en el asfalto y no olvides llevar bolsa para que recojas las heces en caso de que "le gane" en la calle. Recuerda de nuevo, si el perrito es muy antisocial o nervioso, procura no obligarlo a salir para no estresarlo y causarle un problema psicológico innecesario.