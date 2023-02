Fuerzas Armadas no debieron haber sido invitadas al Congreso, considera Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que si no se iba a permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas al recinto de San Lázaro, entonces no debieron invitarlas.

Luego de que en la sesión inaugural del periodo extraordinario en San Lázaro se modificó el protocolo, el también coordinador de los senadores de Morena calificó como inaudita la circunstancia, sobre todo porque no se aprobó el acta de la instalación.

“Fue un tema de cambio de protocolo. Lo que yo afirmo es que si no vas a permitir a las Fuerzas Armadas ingresar, que es lo correcto, no debes invitarlos, porque la Ley del Escudo, de los Símbolos y del Himno Nacional establece como parte de la indumentaria de las Fuerzas Armadas, sus armas, y aun cuando el presidente salió al vestíbulo, es parte del recinto” Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

El político zacatecano estimó que no se puede trivializar el tema, porque aunque no hay consecuencias jurídicas, se establece un precedente negativo.

“Pareciera trivial la discusión, pero el protocolo no se observó como históricamente se hace, no hubo la acta de la sesión mayoría que la aprobara, no hay consecuencias jurídicas inmediatas, sólo el precedente negativo de no haberse aprobado y en el momento de la discusión, que se sometió a la discusión del acta había personas que querían hablar y no se permitió”, expuso.

Monreal puntualizó que éste “debe ser el único precedente en más de 200 años del Congreso en donde no se aprueba por la mayoría del Congreso la acta de sesión de instalación del periodo de sesiones, es algo inédito, inaudito”.

