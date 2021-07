Consulta popular 2021: AMLO acusa a opositores de antidemócratas

En Culiacán, Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sí participará en la consulta del próximo domingo donde emitirá su voto en contra de investigar los delitos cometidos por exmandatarios, y acusó a quienes llaman a no acudir a las urnas como antidemócratas.

Yo voy a estar recorriendo caminos en la sierra de Nayarit, si hay una casilla donde voy, aquí tengo mi credencial en mi cartera, entonces sí ya expresé que voy a votar en contra, lo dije desde que tomé posesión, pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar, pero también que resolvamos todos Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El titular del Ejecutivo semanas atrás había señalado que no participaría en la consulta popular, sin embargo a unos días de celebrarse este procedimiento cambió de opinión.

AMLO llama a participar en consulta popular

AMLO lanzó un nuevo llamado a la gente para que participe en la consulta popular del domingo porque se trata de convertir en un hábito la democracia participativa, independientemente del propósito que tiene, pues lo importante, añadió, es que el pueblo sea tomado en cuenta y tenga en sus manos las tiendas del poder.

El pueblo es el que manda y el gobierno tiene que mandar obedeciendo al pueblo, entonces hay que ir a votar en la consulta. Quienes están llamando a no participar no son demócratas o nada más son cuando les conviene, pero la democracia se tiene que ejercitar siempre, es una forma de vida Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

AMLO arremete contra opositores a consulta popular

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal arremetió en contra de los opositores que no quisieron que el mismo día de la elección del 6 de junio pasado se realizara también la consulta popular sobre las investigaciones a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

Ahora están alegando que cuesta mucho, para qué no aprobaron que se diera el día de las elecciones, era cosa de tener una boleta adicional y ahí. ¡Ah!, pero como no quieren que el resultado sea vinculatorio porque se requiere porcentaje de participación, 40 por ciento, entonces mañosamente quisieron hacerlo en otra fecha, mañosamente se quedan callados, no informan Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

López Obrador calificó como una vergüenza que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que deberían difundir la consulta, porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia, parece que están en contra de la democracia.

"No parece, por sus actos se puede demostrar que actúan de manera antidemocrática y los medios de información silencio, no generalizo, hay excepciones pero se cuentan con los dedos de la mano. No hay que tenerle miedo al pueblo", indicó.

AMLO llamó a los opositores que se vayan agrupando como lo hicieron para la pasada elección porque "ya viene la revocación de mandato y se va a preguntar al pueblo si quieren que continúe o que renuncie, esto va a ser para marzo del año próximo".

Por último, recordó que debido a la revocación del mandato tendrá que estar tres meses en veda electoral hasta después de la consulta de marzo, por lo cual no podrá hablar de asuntos políticos; "ahí sí voy a tener que usar cubreboca".

oat