Margarita Zavala califica como "farsa" e "irresponsable" la consulta popular

A dos días de la realización de la consulta popular, Margarita Zavala calificó el ejercicio como una "farsa", además de "irresponsable"; por lo que pidió no salir a votar.

Durante una entrevista, tras acudir a la reunión plenaria de diputados federales panistas, Zavala aseguró que no participará en la consulta de este domingo porque "no estoy de acuerdo y no soy cómplice de esto, pero hay funcionarios que les pide el INE que vayan", sobre éstos últimos, agregó "vayan por favor y que cuiden".

Asimismo, hizo un llamado a no votar en el ejercicio: "No hay que votar porque es una consulta que viola todo ello y no voy a ir, porque no voy a ser cómplice de algo que carece de toda ética y todo derecho".

Por otro lado, la excandidata presidencial aseguró que la consulta popular del próximo 1 de agosto es una "farsa" y un distractor impulsado por gobiernos populistas y que, además, viola los principios del derecho.

"La consulta es una farsa, es un distractor propio de gobiernos populistas y dictatoriales como el que quiere instalarse", indicó. Por otro lado, agregó que "es violatoria de un estado democrático y constitucional de derecho porque violenta principios elementales de derecho o el principio de libre proceso".

En el mismo sentido, Margarita Zavala dijo que se violentan las garantías individuales y "la dignidad de las personas".

La diputada electa por el PAN para el distrito 10 de la alcaldía Miguel Hidalgo, acusó de "irresponsable" el ejercicio porque está basado "en (un) discurso de odio y resentimiento"; finalmente declaró "la consulta es una farsa, es irresponsable, es anticonstitucional, es una infamia porque es vil, es perversa y deshonra, sobre todo, a quien la promovió".

