AMLO confía en alta participación ciudadana para la consulta popular

El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar vísperas ante la posibilidad de que no se alcancen 37 millones de votos para que la consulta popular tenga carácter vinculatorio, y reiteró su llamado a la gente para salir a votar el próximo domingo, pues no hay que tenerle miedo a la gente.

Ante la estimación del coordinador de Morena, Ricardo Monreal de que sería complicado lograr los sufragios necesarios en esta consulta de enjuiciar a los expresidentes, AMLO vaticinó que el pueblo saldrá a votar el próximo 1 de agosto.

Yo creo que es muy importante participar y la gente siempre quiere ser tomada en cuenta, todos los mexicanos, eso es muy importante, de modo que no hay que adelantar vísperas porque la gente puede salir a ejercer sus derechos, la gente quiere la democracia y la democracia participativa, no sólo la representativa dijo.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional se le preguntó al mandatario cuál es su pronóstico en dicha consulta popular, ante lo cual confió en que habrá participación, y refrendó su llamado a que la gente salga a ejercer sus derechos.

Hay que tenerle fe al pueblo, hay que tenerle confianza al pueblo y que libremente se decida, no tenerle miedo al pueblo, la gente está muy consciente, en México es en lo que más se ha avanzado, hay mucha consciencia ciudadana resaltó.

AMLO ejemplificó el tema de la revocación de mandato , a la cual se someterá el próximo año para que la ciudadanía decida si se mantiene o no al frente de la Presidencia de la República.

"Imagínense un presidente electo por seis años y a los tres ya se sabe que es una calamidad, que no sirve y que está dañando al país, al pueblo. ¿Por qué esperar tres años para que siga agravándose la situación? Por qué no mejor preguntarle al pueblo si es el que pone y tiene también el derecho a quitar", subrayó.