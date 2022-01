Contagios van en escalada: en 4 días aumentan 50%

A unas horas de contabilizar 300 mil muertos de manera oficial, los contagios aumentaron en una semana en México 243 por ciento, al pasar de cuatro mil 426 en un día, registrado del martes 28 de diciembre, a 15 mil 184 casos positivos por el virus este 4 de enero, lo que representa la de mayor aceleración o la más agresiva respecto de las olas anteriores que expertos han atribuido a la presencia de la variante Ómicron.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa) la primera ola de contagios comenzó el 24 de mayo de 2020 y en esa semana, se contaron dos mil 764 casos y seis días después, al término de la misma, llegaron hasta los tres mil 152, para un 14 por ciento de aumento.

En la segunda ola, que inició el 15 de noviembre de 2020, se registraron tres mil 269 positivos en 24 horas, para terminar con nueve mil 187 el 22 de ese mes, que equivale a un 181 por ciento; mientras que en la tercera ola, que comenzó el 30 de mayo de 2021, se contaron de inicio mil 307 -ya que la vacunación era extensa- mientras que al término de la semana fueron mil 979, para un 58 por ciento de aumento.

Ayer, en su Informe Técnico Diario, la Ssa reportó que México alcanzó los cuatro millones ocho mil 648 casos acumulados por el virus, además de 299 mil 711 defunciones desde el inicio de la pandemia.

Este martes 4 de enero se registraron 130 muertes y 15 mil 184 nuevos contagios. Según la dependencia, la actividad epidémica registra incremento de 69 por ciento en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior.

Gráfico

Además, la Ssa reportó 61 mil 477 casos activos estimados y 587 mil 155 sospechosos. Hasta el momento se han recuperado de la enfermedad, un total tres millones 318 mil 643 personas.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

Respecto a las hospitalizaciones, en el último día se reportó un aumento de dos puntos porcentuales en la ocupación de camas generales, que pasó de 15 a 17 por ciento, mientras que en las camas con ventilador se mantuvo en 11 por ciento, sin variación respecto al día anterior.

Respecto a la vacunación, el 3 de enero se aplicaron 75 mil 110 dosis, con lo que, en total, 82 millones 091 mil 136 personas inmunizadas contra Covid-19, de las cuales, 89 por ciento (72.8 millones) cuentan con el esquema completo y 11 por ciento (9.2 millones) una sola dosis.

Las entidades con más personas inoculadas son Ciudad de México, con 100 por ciento de su población; Querétaro, 98 por ciento, y Quintana Roo, 99 por ciento. En contraste, Chiapas se mantiene con 65 por ciento de personas inmunizadas; Guerrero y Oaxaca con 74 por ciento.

Líder en el continente

Previamente, se dio a conocer que, de acuerdo con el registro de la Iniciativa Mundial para Compartir todos los Datos sobre la Influenza (GISAID, por sus siglas en inglés), México es el país de Latinoamérica con más casos registrados con la nueva variante Ómicron de Covid-19,

Según el estudio, nuestro país se encuentra en el lugar 21 de 94 países enlistados en la plataforma internacional, pero ocupa el primer puesto en América Latina. Hasta el momento, reporta un total de 374 casos de Ómicron, seguido de Chile, con 327, y Brasil, con 218.

A nivel mundial, Reino Unido se encuentra en primer lugar, con 72 mil 193 casos; Estados Unidos en segundo, con 35 mil 351, y Dinamarca tercero, con siete mil 233. Panamá es el último en el ranking de los países registrados, con apenas un contagio de la nueva variante.

A nivel mundial, en las últimas 24 horas se reportaron un millón 276 mil 532 casos y cuatro mil 632 defunciones. La letalidad global del virus es de 1.9 por ciento.

AMLO niega que el país atraviese 4a ola

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no alarmarse por el aumento de contagios de Covid-19 provocados por la variante Ómicron y negó que se pudiera estar cerca de una cuarta ola.

“Esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando hospitalización y eso es lo más importante, de que no hay incremento en fallecimientos, o sea, que la gente sepa esto”, recalcó el mandatario.

Cuestionado sobre si se podría estar percibiendo ya una cuarta ola de contagios, el mandatario insistió que todavía no se llega a ese punto. “Yo no diría eso, hay que esperarnos porque lo que estamos viendo es que no tenemos hospitalizaciones”, reiteró.

El Jefe del Ejecutivo federal también pidió a la población mantener las medidas sanitarias. “Seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos metan miedo, nosotros estaríamos informando cualquier situación”, enfatizó.

Como ejemplo citó a la Ciudad de México, pues dijo que si bien es una de las entidades con mayor número de contagios, ello no significa que exista una saturación en hospitales.

“Afortunadamente todavía no tenemos muchas hospitalizaciones y tenemos casi 90 por ciento de espacios disponibles en camas, y no queremos ocuparlas desde luego, pero estamos preparados ante cualquier situación”, reiteró el tabasqueño.

Además, expuso que la buena noticia es que Ómicron no afecta como las variantes anteriores o las que incluso aún prevalecen dentro de la población.

“Y la buena noticia también, buenísima, yo creo que la más importante, es la vacuna, la vacuna, eso es lo que nos ha protegido”, subrayó López Obrador.

Al inicio de su conferencia, el primer mandatario justificó la ausencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por motivos de una posible gripa.

“No, no. Es catarro, tos, y ya después se va a saber qué es lo que tiene”, respondió a la prensa, tras cuestionarle si el subsecretario pudiera estar contagiado de Covid-19.

Por otro lado, lamentó que sean las instituciones de educación superior las que se resistan a regresar a clases presenciales, a pesar de que ya pasó lo peor de la pandemia por SARS-CoV-2.

En contraparte, presumió que la mayoría de los alumnos de educación básica regresaron a las aulas, mientras que las universidades mantienen una resistencia.

“Ya se pasaron”, expresó el mandatario y agregó que “es en el nivel superior donde lo están pensando bastante, yo creo que ya es tiempo de que se normalice todo lo educativo”, comentó.

El Presidente también indicó que la mayoría de los estados regresaron a las aulas y que según reportes de la Secretaría de Educación Pública, los alumnos han expresado que se sienten bien de vuelta a las instalaciones.

López Obrador recalcó que nada sustituye a la clase presencial, pues además de que para muchos la escuela es “un segundo hogar”, hay estudiantes que no cuentan con Internet, por lo que les es necesario regresar a las aulas.

“Si un niño se siente mal, que no vaya a la escuela, que se quede en la casa y si se siente bien que vaya”, externó el Presidente al recordar que también se cuenta con medidas sanitarias y control para evitar contagios por Covid-19.

Alertan combinación de Covid y gripa en México

Virólogos del país advirtieron que la Flurona, la combinación entre Covid-19 y gripa, es un fenómeno sanitario que también puede presentarse en México, luego de que en países como España o Israel se detectaron casos por la enfermedad.

La Flurona puede producir por la etapa que atraviesa el país por el aumento de contagios; sin embargo, no es una nueva variante o mutación, sino la convivencia de dos enfermedades al mismo tiempo.

En entrevista con La Razón, Rodrigo Jácome, virólogo de la UNAM, explicó que el riesgo de la gente en estos momentos, es que se encuentran circulando muchas enfermedades respiratorias por la temporada invernal, por lo que es importante buscar atención y no automedicarse, ya que el panorama para las siguientes semanas es de un alza constante de casos por Covid-19.

“Sí es muy probable que se dé en estas épocas de aumento de contagios, ya que hay circulación de muchas enfermedades respiratorias, como influenza, por eso hay posibilidades que los pacientes se infecten con las dos. Es algo que sí puede ocurrir o que va a ocurrir seguramente”, destacó.

El experto aseveró que uno de los problemas de la Flurona es que tiene síntomas parecidos entre ambos padecimientos, por ello, dijo que la gente que pueda tener esta rara combinación, es mejor que se quede en su hogar y se aísle para evitar propagar el virus a los demás.

Alejandro Macías, infectólogo de la Universidad de Guanajuato, reconoció que sí es posible que las personas se enfermen con dos virus que circulan al mismo tiempo, sobre todo cuando se trata de influenza y Covid-19.

Gráfico

“Desde luego que las personas se pueden infectar al mismo tiempo de influenza y Covid-19, ya que son virus que están circulando. Siempre se ha demostrado que cuando conviven estas enfermedades en un tiempo determinado, se pueden infectar de dos o hasta tres virus; influenza y Covid-19 es perfectamente posible”, dijo.

Por separado, el investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, Alejandro Sánchez Flores, señaló que en las siguientes semanas se viene un aumento muy fuerte de contagios a nivel nacional, ya que hay convivencia de muchas enfermedades respiratorias, y una de ellas puede ser la Flurona.

“Es la primera vez que vivimos una situación parecida por la misma pandemia, pero sí es un hecho que pueda existir una convivencia entre enfermedades, sobre todo con la influenza por la temporada invernal, por ello es necesario estar vacunado contra las dos. La gente no estaba ya acostumbrada a aplicarse la dosis contra la influenza, pero con el uso de cubrebocas se redujo la posibilidad, pero ahora se relajaron”, destacó.

El especialista mencionó que el escenario cada vez se complica más, ya que hay 250 genomas de Ómicron, lo que es una clara muestra del contagio comunitario, y a finales de enero es probable que desplace a los cinco sublinajes de Delta.

Recordó que en otros países ya regresaron los confinamientos parciales por lo infeccioso de Ómicron; sin embargo, aquí no se hace porque importa más la economía.

“La gente está harta del confinamiento y no lo va a hacer, ya que la economía ya no lo aguanta, por ejemplo, en Quintana Roo, que es un sitio turístico, o Baja California, es donde comienzan a registrarse más contagios, pero no hay cierres”, agregó.

ISSSTE mantiene medidas pese a anunciar cuarta ola

Personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aseguró que no hay cambios, reconversión o extensión de medidas sanitarias por la llegada de la variante Ómicron, luego de que el fin de semana anterior la institución publicó un comunicado en el que afirmó que el país ya se encuentra en la cuarta ola por Covid-19.

En un comunicado interno de la Dirección Normativa de Salud, publicado el pasado 2 de enero, aseguró que derivado del aumento de contagios en las últimas semanas la institución entró a una cuarta ola por pandemia, por lo que vislumbra un alza en el número de consultas y solicitudes de licencias médicas.

Sin embargo, el personal médico aseguró que en sus clínicas no se han generado cambios ni movimientos extraordinarios, ya que la situación sigue de la misma manera,aunque en la última semana se registró mayor afluencia a las farmacias y el servicio de atención de medicina familiar.

Felicia Ramírez, médico del Hospital 20 de Noviembre, dijo a La Razón que apenas este lunes tuvieron una junta con sus jefes, pero “no nos dijeron de algún cambio, sólo que sigamos con las mismas medidas que hemos llevado, no nos pidieron cancelar consultas, incluso nos dijeron que aumentáramos la atención, pero muchos de nuestros pacientes ya presentan síntomas como gripa”.

María Hernández, de la Clínica Tacuba, comentó que en ahí tampoco cambiaron las medidas, aunque “vemos que ya hay más gente con enfermedades respiratorias, cada vez es más evidente que las personas se están enfermando”.

Rosa María López, de la clínica en Marina Nacional, dijo: “aumentó el flujo de pacientes con este padecimiento y solo se tomaron medidas para evitar contacto. La gente con síntomas respiratorios llega por una entrada diferente y se trasladan directamente con los médicos”.