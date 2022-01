AMLO niega que el país atraviese 4a ola

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no alarmarse por el aumento de contagios de Covid-19 provocados por la variante Ómicron y negó que se pudiera estar cerca de una cuarta ola.

“Esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando hospitalización y eso es lo más importante, de que no hay incremento en fallecimientos, o sea, que la gente sepa esto”, recalcó el mandatario.

Cuestionado sobre si se podría estar percibiendo ya una cuarta ola de contagios, el mandatario insistió que todavía no se llega a ese punto. “Yo no diría eso, hay que esperarnos porque lo que estamos viendo es que no tenemos hospitalizaciones”, reiteró.

El Jefe del Ejecutivo federal también pidió a la población mantener las medidas sanitarias. “Seguir cuidándonos, pero no alarmarnos, que no nos metan miedo, nosotros estaríamos informando cualquier situación”, enfatizó.

Como ejemplo citó a la Ciudad de México, pues dijo que si bien es una de las entidades con mayor número de contagios, ello no significa que exista una saturación en hospitales.

“Afortunadamente todavía no tenemos muchas hospitalizaciones y tenemos casi 90 por ciento de espacios disponibles en camas, y no queremos ocuparlas desde luego, pero estamos preparados ante cualquier situación”, reiteró el tabasqueño.

Además, expuso que la buena noticia es que Ómicron no afecta como las variantes anteriores o las que incluso aún prevalecen dentro de la población.

“Y la buena noticia también, buenísima, yo creo que la más importante, es la vacuna, la vacuna, eso es lo que nos ha protegido”, subrayó López Obrador.

Al inicio de su conferencia, el primer mandatario justificó la ausencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, por motivos de una posible gripa.

“No, no. Es catarro, tos, y ya después se va a saber qué es lo que tiene”, respondió a la prensa, tras cuestionarle si el subsecretario pudiera estar contagiado de Covid-19.

Por otro lado, lamentó que sean las instituciones de educación superior las que se resistan a regresar a clases presenciales, a pesar de que ya pasó lo peor de la pandemia por SARS-CoV-2.

En contraparte, presumió que la mayoría de los alumnos de educación básica regresaron a las aulas, mientras que las universidades mantienen una resistencia.

“Ya se pasaron”, expresó el mandatario y agregó que “es en el nivel superior donde lo están pensando bastante, yo creo que ya es tiempo de que se normalice todo lo educativo”, comentó.

El Presidente también indicó que la mayoría de los estados regresaron a las aulas y que según reportes de la Secretaría de Educación Pública, los alumnos han expresado que se sienten bien de vuelta a las instalaciones.

López Obrador recalcó que nada sustituye a la clase presencial, pues además de que para muchos la escuela es “un segundo hogar”, hay estudiantes que no cuentan con Internet, por lo que les es necesario regresar a las aulas.

“Si un niño se siente mal, que no vaya a la escuela, que se quede en la casa y si se siente bien que vaya”, externó el Presidente al recordar que también se cuenta con medidas sanitarias y control para evitar contagios por Covid-19.