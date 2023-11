'Estoy contentísimo' por aprobación de Presupuesto, afirma AMLO; ‘es para todo el pueblo’, asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves la aprobación en lo particular y general del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024 y aseguró que es para el pueblo.

“Estoy contentísimo, muy contento”, señaló AMLO al iniciar la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, y agregó que se trata de un presupuesto de egresos sin “maicear” a los diputados federales.

“Ya es el último presupuesto que me toca presentar y todos los presupuestos del gobierno que encabezo se han aprobado sin ‘moches’; es histórico, inédito en los últimos tiempos cuando el presupuesto se repartía entre partidos, grupos, los de la llamada sociedad civil, organizaciones sociales, se dispersaba y le tocaba la mayor parte del presupuesto a los políticos, a los hombres del régimen”, afirmó.

#ConferenciaPresidente | Jueves 9 de noviembre de 2023. https://t.co/thy1SVEkn5 — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 9, 2023

Cuestionado sobre el voto en contra de algunos diputados de Morena, López Obrador justificó su actuación al decir que “son libres, a nadie se le obliga, lo importante es que se acabó, y espero que para siempre, lo de los ‘moches’, decir ‘si no me das esto no voto’. Era un desastre porque pulverizaban el presupuesto y siempre era para la llamada clase política”.

AMLO refirió que con este presupuesto se podrán terminar todas las obras pendientes como los distritos de riego, acueductos, Tren Maya, las del Istmo, para Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad.

“Estoy muy contento, la verdad, por todo esto y agradecido con los legisladores porque a veces como dice la canción ‘pesa más la costumbre que el amor’. Y venía la mala costumbre, no, y ‘a mí ¿qué me va a tocar?, ¿y yo dónde leo?, y sí voy a votar y nada más así”, expresó AMLO.

López Obrador informó que con este presupuesto del próximo año se entregará a más de 12 millones de adultos mayores un total de 400 mil millones de pesos en pensiones, al aumentar 25 por ciento su pago bimestral que pasa de 4,800 a 6,000 pesos, a partir de enero.

También se van a aumentar las becas para educación básica al doble que se entrega actualmente que son 5 millones y pasarán a 10 millones, sólo de nivel prescolar, primaria y secundaria; más de 4 millones o un poco más para los preparatorianos, y cerca de 500 mil becas para estudiantes de nivel universitario.

AMLO reiteró que con la aprobación del presupuesto de egresos para el próximo año significa que no se pagará más por las gasolinas, gas, luz e impuestos; “mejore la seguridad pública, vivir en un país con gobernabilidad y un país en donde se pueden hacer negocios lícitos, es de los países más atractivos del mundo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos”.