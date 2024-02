Convocan a nuevo paro nacional de transportistas este 15 de febrero

Este 15 de febrero está programado un paro nacional de transportistas en diversas carreteras del país, luego de haberse cancelado el del pasado 5 de febrero, tras llegar a un acuerdo con las autoridades sobre las demandas que exigía la Asociación de Conductores Federales Unidos.

Este bloqueo carretero afectaría diversas autopistas que todavía no da a conocer la Alianza Mexicana de Organización, sin embargo, las exigencias aumentan en comparación con lo que solicitaban para el bloqueo del 5 de febrero que finalmente no se llevó a cabo. Toma tus precauciones para que no te sorprenda el paro.

¿Qué se sabe del paro nacional de transportistas este 15 de febrero?

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Amotac, decidió convocar a un nuevo paro nacional de transportistas para este 15 de febrero, debido al incumplimiento de las autoridades para brindarles seguridad a los conductores que pasan por las diversas autopistas de nuestro país.

El paro nacional se llevará a cabo este 15 de febrero, a partir de las 8:00 horas, sin embargo, todavía no dan a conocer cuáles serían las autopistas afectadas. Para el paro que se tenía previsto el 5 de febrero, las autopistas que se verían afectadas serían la México-Querétaro; autopistas en Puebla; Guanajuato; San Luis Potosí; Michoacán; Jalisco; Hidalgo; Tlaxcala; Estado de México, Pachuca y Veracruz, sin embargo, aún no dan a conocer de manera oficial cuáles serían las afectadas.

El paro nacional de transportistas está programado para este 15 de febrero. Foto: Redes sociales

¿Qué es lo que exigen los transportistas para este paro del 15 de febrero?

Para este 15 de febrero a las 8:00 horas, este paro nacional de transportistas se programa para hacer saber a las autoridades su exigencia hacia estos temas:

Seguridad en carreteras

​Prohibición del vehículo doblemente articulado

​Emplacamiento por parte de la SICT

​Tarifas oficiales

​Reclasificación de carreteras

​Reglamento de grúas

​Permiso municipal

​Abuso y extorsiones

​Devolución de las carreteras federales

Es necesario que tomes tus precauciones para que, en cuanto se den a conocer las carreteras que se verían afectadas, salgas de casa con anticipación para que no llegues tarde a tu destino.

