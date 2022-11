"Hizo posible que viéramos alternancias", recuerda

Elba Esther: Defender al INE no es estar contra el Presidente; "costó muchas vidas construirlo" Elba Esther Gordillo dijo que la defensa del INE no es una lucha contra AMLO; pidió no olvidar que el árbitro electoral hizo posible que se vieran alternancias en el poder