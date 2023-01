Expertos urgen a reforzar medidas en regreso a clases, para evitar cierre por COVID

Si bien ya no es momento de cerrar las escuelas o suspender las clases, sí es necesario reforzar las medidas sanitarias y de prevención, para evitar la propagación de contagios por COVID-19 e influenza, aseguraron expertos.

En entrevista con La Razón , Óscar Sosa detalló que la situación ya no es la del año pasado, cuando a principios de enero y en pleno repunte de la cuarta ola de contagios, cerraron escuelas en diez estados por el temor de que se extendiera el virus, pero ahora -dijo- ya es diferente porque ya hay vacunación, además que la prevención es la solución.

“Y no habría necesidad de estar retrasando entradas a trabajos o escuelas, pero sí en ser enfáticos, en si se tienen síntomas acudir a un médico para conocer qué enfermedad se tiene, y tener un aislamiento correcto. Eso es mucho más útil que estar cerrando escuelas”, destacó.

El experto señaló que las medidas que se deben fortalecer son uso obligatorio de cubrebocas, alcohol-gel y el lavado de manos , además que si en casa hay contagios, es mejor no enviarlos a las aulas, ya que se puede extender el contagio y extenderlo entre más estudiantes. “ Mejor no enviar a los niños enfermos , aunque tengan una gripa, pues no sabemos que enfermedad puedan tener, lo mejor ahora es la prevención”, indicó.

Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN dijo a este diario que la evidencia mostró que las escuelas no son focos de contagio , sin embargo, tampoco se debe minimizar le tema y seguir las medidas de protección ya que el virus no ha cedido y puede regresar en cualquier momento.

“Es necesario seguir usando cubrebocas en las escuelas, tener cuidado y no cerrar las escuelas, porque aparte vas a retrasar aún más a los alumnos, que de por sí van rezagados, más bien es usar cubrebocas para evitar contagios , que se respete su uso, pues es importante reforzar la política de prevención sanitaria”, indicó.

La experta mencionó que es necesario aprender a vivir con este tipo de enfermedades que llegó para quedarse, pues cada que llega una pandemia no se deben cerrar las aulas como’ medida sino adaptarse a una nueva realidad.

Mientras que Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe coincidió en el no cierre de las escuelas, sino más bien, en priorizar la vacunación de menores que se ha quedado rezagada en su cartilla nacional, además de inmunizar a los sectores que faltan, porque es un sector que se ha quedado al olvido.

“La vacunación en menores se ha quedado rezagada, sobre todo en las poblaciones más chicas, ya que la cartilla de vacunación no ha sido completada, aparte que el COVID no se ha ido y ya se encuentran en le ambiente diversos virus , por eso es tan importante las medidas sanitarias para evitar que los niños se estén pasando las enfermedades”, indicó

Señaló que es momento de que las autoridades comiencen a reforzar el sistema sanitario de los menores, pues a un año más de alejamiento de la pandemia, es hora de que las autoridades prioricen la salud de los menores.

FBPT