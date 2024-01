Crece 16% atrocidades contra mujeres en 2023

La organización civil Causa en Común reveló que, durante el 2023, se cometieron al menos seis mil 378 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades, lo que significa un incremento del 2.6 por ciento en comparación con el año previo.

No obstante, los actos cometidos en contra de mujeres y de grupos vulnerables son los que escalaron en mayor medida. Los asesinatos de mujeres con crueldad extrema fueron 935, cuando un año atrás se contabilizaron 801. De igual manera, las violaciones agravadas pasaron de 247 a 451 acciones cometidas, mientras que los homicidios de personas de grupos vulnerables tuvieron registro de 45 casos en el 2022, y un año después el reporte da cuenta de 55 eventos.

La organización detalló que en el 2023 se registraron en promedio 532 atrocidades cada mes; es decir, 17 al día. En su recuento, detalla que hubo al menos mil 789 casos de tortura; 645 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y al menos 447 masacres.

El asesinato de mujeres con crueldad extrema es la segunda atrocidad que más se registró en el país (después de tortura) con al menos 935 casos, un promedio de 18 casos cada semana. De igual forma se acumularon, al menos, 266 homicidios de niñas, niños y adolescentes; en promedio, 22 casos al mes.

Gráfico

Causa en Común detalló que se sumaron 487 actos violentos contra las autoridades, 451 casos de violaciones agravadas y el hallazgo de 297 fosas clandestinas. La tortura en los dos últimos años ha sido la causa principal de las atrocidades; sin embargo, este año la violencia contra las mujeres fue la segunda causa a comparación con el 2022, que registró a la mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres como la segunda causa. Respecto a 2022, el incremento fue de aproximadamente tres por ciento, pasando de seis mil 217 a seis mil 378.

Los registros de atrocidades abarcan todo el país; sin embargo, las 10 entidades donde ocurrieron más casos durante el 2023 fueron: Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Veracruz, Michoacán y Zacatecas

Causa en Común define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas, entre ellas de grupos vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror

Además, comentó que el recuento de este tipo de delitos fue “lo más exhaustivo posible”, debido a que existen varios delitos de los que no se conoce información o que no se reportan por medios de comunicación o autoridades, aparte, aclaró que no es inusual la falta de correspondencia entre el número de atrocidades y los índices delictivos que emiten las procuradurías estatales.

Entre los delitos que menos se reportaron en 2023 se encuentran los linchamientos, a pesar de que siempre que existe uno genera revuelo social con 19 eventos; el asesinato de defensores de derechos humanos con 12 reportes; el asesinato de periodistas con nueve, y los desplazamientos forzados con sólo dos registros.

Destacar que la cifra de desplazamientos podría ser mayor, debido a que expertos en la materia mencionan que este tipo de delitos se presenta con regularidad en comunidades apartadas, debido a la presencia de grupos del crimen organizado.