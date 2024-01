Crece 547% desaparición de personas desplazadas

La desaparición de migrantes en México ha ido en aumento durante la presente administración, la cual concentra tres de cada cuatro de los casos del registro histórico, siendo el último bienio el que tiene las cifras más alarmantes y en el que se advierte un crecimiento superior a 500 por ciento.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación (Segob) apunta que hay 214 reportes de indocumentados desaparecidos, de los cuales 179 corresponden al periodo 2019-2023.

No obstante, el crecimiento exponencial se tiene a partir del 2022, ya que en los años anteriores las cifras de reportes iban de uno hasta un máximo de 16 víctimas, pero para dicho año la cifra repuntó hasta 73 y para el 2023 fue de 76.

De este último, 48 son hombres y 28, mujeres. Las principales víctimas son jóvenes, pues los rangos de edad más perjudicados son el de 25 a 29 años, seguido por el de 20 a 24 y el de 15 a 29, mientras que por nacionalidad, el registro deja ver que los países de origen más afectados son Colombia, Honduras y Nicaragua.

Sobre la ubicación geográfica, se muestra en el registro histórico que las entidades donde más migrantes han desaparecido son Veracruz, con 38 reportes; Coahuila, 18; Sonora, 16 y Tamaulipas, 14.

Gráfico

En suma, los 149 registros del último bienio se traducen en un aumento de 547.8 por ciento respecto a los 23 del mismo periodo inmediato anterior, el 2020-2021, en este delito que atañe al tránsito de personas extranjeras por el país. Sin embargo, la desaparición forzada no es el único ilícito al que se enfrentan los migrantes.

En el 2022, mil 136 indocumentados reportaron haber sido víctimas de delito en México; es decir, 35 por ciento más de las 841 que se documentaron en el 2021, por parte de la Unidad de Política Migratoria.

En cambio, para el 2023, las estadísticas indican una tendencia contraria, al tener un total de 569 víctimas hasta noviembre, de las cuales 239 son de origen centroamericano y 127 más sudamericanos.

En total, se tiene el reporte de seis mil 253 personas migrantes que denunciaron haber sido víctimas de algún delito en territorio mexicano desde el 2016 y hasta noviembre del año pasado.

De este gran total, los más afectados han sido quienes viajan desde América Central, pues tan sólo cinco mil 430 de los reportes son de ellos y representan 86.8 por ciento; los segundos más afectados son quienes provienen del Caribe, con 332 reportes, y de América del Sur, con 301 registros.

De este último país proviene Noelia, quien ha decidido hospedarse en la capital del país durante, al menos, los próximos tres meses, hasta recibir una cita en el CBP.

“Hasta acá nos trajeron en camión y prefiero no moverme porque nos quitan plata, el dinero que no tenemos y por eso nos vamos del país de uno. Ahora no quiero salir de acá, que ya veo cómo conseguir más dinero porque si salgo me arriesgo”, contó, en una charla a distancia.