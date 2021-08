Crimen organizado amenaza a Azucena Uresti y Milenio; Federación ofrece protección

Luego de que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazaron de muerte a la periodista Azucena Uresti y al equipo de Milenio, el portavoz presidencial Jesús Ramírez afirmó que el Gobierno federal ofreció protección a los comunicadores y medios de información.

En un video que circuló en redes sociales se dio a conocer el supuesto amago de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", a Uresti, por la cobertura que ha dado al conflicto en Michoacán junto con otros medios como Milenio, El Universal y Televisa.

El video se dio a conocer en las últimas horas. Foto: Especial.

Ante esa situación, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, destacó que "ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el Gobierno tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados.

"Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos", aseveró en su publicación en redes sociales.

Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el @GobiernoMX tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos. pic.twitter.com/PgWuOKDp24 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 9, 2021

En el video donde aparecen varios individuos supuestamente del CJNG, portando armas de alto poder, un sujeto a nombre de "El Mencho", acusó a los medios de comunicación de no ser parejos en la cobertura que realizan sobre el conflicto en Michoacán.

Lo anterior, porque según el encapuchado, presentan a los supuestos integrantes de Cárteles Unidos como autodefensas, cuando según él, no lo son.

"Milenio, El Universal, Televisa y otras medios vendidos apoyan la falsa información presentando como autodefensas a Cárteles Unidos de Michoacán en la guerra contra el CJNG.

"Azucena Uresti (…) donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono", fue parte de las palabras que dijeron en contra de la comunicadora.

Además, en el audiovisual, el sujeto que habla a nombre de Nemesio Oseguera, acusó a Juan Farías Álvarez, alias "El Abuelo Farías", e Hipólito Mora, de ser secuestradores, cobra cuotas y de ser narcotraficantes disfrazados de autodefensas.

Por su parte, la excandidata presidencial Margarita Zavala se solidarizó con la periodista Azucena Uresti. "Solidariamente con @azucenau con la certeza de la fuerza que tiene en el ejercicio de la libertad de expresión y su profesionalismo", abundó.

