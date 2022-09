Crimen organizado le “tomó la medida” a AMLO: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, acusó que ha fallado la estrategia de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el crimen organizado “ya le tomó la medida” .

A través de un videomensaje, Anaya Cortés apuntó que el Gobierno federal ha sido ineficaz para contener al crimen organizado , pues “cada vez que hay un operativo, bloquean calles, queman camiones y amenazan con matar gente”, señaló, en alusión a los hechos violentos ocurridos las últimas semanas en Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana.

Denunció que, a causa de esto, “la gente vive con miedo, cada vez más amenazada por la violencia”, además de que “los negocios no sobreviven por la extorsión ”.

“Las malas decisiones tienen consecuencias y López Obrador no puede salirnos con el cuento de que todo esto es herencia del pasado, después de más de cuatro años de gobierno. Son sus decisiones, es su política absurda de ‘abrazos, no balazos’ la que tiene el país ensangrentado. ¿Cómo no van a andar los criminales extorsionando y matando si saben que, en lugar de combatirlos, los van a proteger?”