Crímenes de odio crecieron en 2022

Durante 2022 hubo 87 víctimas de asesinatos considerados crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTIQ+ en México, es decir, cada cuatro días, una persona fue privada de la vida a causa de su identidad, orientación o preferencia sexual.

En el informe Los rastros de la violencia por prejuicio: violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México, 2022, elaborado por la organización Letra S, detalla que en los últimos cinco años se han documentado 453 asesinatos hacia la comunidad, siendo 2019 el año más letal, al llegar a 117.

A partir de entonces se observó una ligera baja; no obstante, en los registros se aprecia que entre 2021 y 2022 hubo un incremento de 11.5 por ciento, al pasar de 78 a 87 víctimas. Esto también indica que la cifra del año pasado se ubica como la tercera más elevada desde 2018.

En cuanto a la ubicación geográfica, detalla que de las 32 entidades se identificó que en al menos 24 de ellas se registró el asesinato de una o varias personas LGBTIQ+.

Los estados con las primeras posiciones con más crímenes contra las personas de esta comunidad fueron Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y el Estado de México, con 11, diez, nueve y ocho respectivamente.

“Esto no quiere decir que en el resto de las entidades no hayan sucedido casos, suponemos que muchos de ellos no fueron cubiertos por medios de comunicación o denunciados en redes sociales”, señaló la organización en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

De los datos se desprende que 55 por ciento de los 87 asesinatos documentados durante el año pasado, fueron en contra de mujeres trans, y 25.3 por ciento, contra personas homosexuales, pero sólo en 11 hubo una vinculación a proceso.