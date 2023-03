Critican falta de lealtad de legisladores de la 4T

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, criticó a los legisladores que ganaron por Morena o sus partidos aliados, y “han votado en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.

En conferencia de prensa, aseveró que “la lealtad que no es eficaz es traición”, y presumió que él siempre ha votado a favor de las iniciativas del Ejecutivo federal.

“No hay titubeo, algunos que ganaron por Morena o por el PT y el PES han votado en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero todas las iniciativas y todas la minutas que el Presidente ha enviado, yo las he votado al 100 por ciento, nunca he dudado”, declaró.

Aunque no mencionó nombres —Ricardo Monreal votó en contra del Plan B—, subrayó que “en el corazón, en conciencia y en los actos, nuestra conducta se refleja con la lealtad a nuestro partido”.

No hay titubeo, algunos que ganaron por Morena o por el PT y el PES han votado en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas y algunos, pero todas las iniciativas y todas la minutas que el Presidente ha enviado, yo las he votado al 100 por ciento, nunca he dudado