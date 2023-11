El periodo vacacional de diciembre está a nada de comenzar. Las vacaciones de invierno hacen mucha ilusión a los niños incluso más que el propio 30 de abril y el Día de Reyes. Efectivamente, muchos de ellos comienzan a guardar recuerdos de su infancia en la que la familia se reúne y cena rico, en donde hay diversión y momentos para recordar.

Aunque otros más no tengan esa costumbre de reunirse con la familia o no puedan hacerlo, el no tener que ir a clases para ellos ya es algo que agradecen (no mintamos, nosotros también éramos así y añoramos tener periodos vacacionales de ese tipo). Como todo lo que tiene un inicio también tiene un final, te contamos cuándo es que tienen que reanudar clases los pequeñitos y pequeñitas en el 2024.

¿Cuándo regresan a clases los niños después de las vacaciones de diciembre?

Las vacaciones de invierno comienzan el próximo 18 de diciembre y terminan el 2 de enero del 2024. A diferencia de otros años en donde generalmente se regresa pasando el tradicional Día de Reyes, en esta ocasión sólo tendrán un día para reponerse de la llegada del Año Nuevo para comenzar con todo este 2024. Sin embargo, aclaremos algo: los días 3, 4 y 5 de enero habrá un taller intensivo de formación continua para directivos, por lo que estarían regresando a clases el 8 de enero.

Recuerda que el ciclo escolar 2023-2024 comenzó el lunes 28 de agosto pasado y terminará el 16 de julio del 2024. Se tiene contemplado que haya una descarga administrativa el viernes 12 de julio, para que la entrega de boletas sea el 15 de julio del 2024, para concluir el martes 16 del mismo mes.

El de diciembre o las vacaciones de invierno, está considerado como el primer periodo vacacional del ciclo escolar 2023-2024. El otro es el correspondiente a Semana Santa, mismo que va del 25 de marzo al 5 de abril, reanudándose las clases el lunes 8 de abril en ese último periodo vacacional. Toma tus precauciones para que los niños comiencen con todo el nuevo año regresando del primer periodo de vacaciones.