Se debe garantizar continuidad del Humanismo mexicano, afirma Claudia Sheinbaum

La precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Cuarta Transformación es vanguardista, por lo que se debe garantizar la continuidad del modelo económico del Humanismo mexicano.

Durante el evento que sostuvo en Huamantla, Tlaxcala, subrayó que la 4T es ejemplo mundial por el bienestar que se genera para el pueblo de México.

“México hoy y así va a seguir siendo, es ejemplo mundial, la Independencia fue vanguardista en el mundo; la Reforma fue vanguardia en el mundo; la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX; y la Cuarta Transformación es vanguardista en el mundo entero, estamos mostrando al mundo que se puede generar desarrollo con bienestar, con soberanía, esa es la esencia de la Transformación”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR Mon Laferte cumple sueño de cantar en Bellas Artes, entre aplausos y ovaciones

Sheinbaum afirmó que la 4T tendrá un segundo piso hecho de sueños, entre los cuales la defensa de los migrantes será una de las grandes prioridades para los años que vienen.

“Los migrantes de Tlaxcala, los mexicanos en Estados Unidos no sólo ayudan a la economía de nuestro país con las remesas, sino que hacen funcionar la economía de Estados Unidos, por eso son héroes y heroínas de la patria y por eso la defensa de los migrantes es esencial”, expresó.

Sheinbaum apuntó que otros de los objetivos de la continuidad de la transformación incluyen la ecuación pública y de calidad y, en ese sentido, refirió los alcances que tuvo como jefa de gobierno de la Ciudad de México.

“Mi sueño es que, esa beca universal de preescolar a secundaria no solo sea para la Ciudad de México, sino sea para Huamantla, que sea para todo Tlaxcala y que sea para todo el país”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR Xóchitl Gálvez pide a AMLO que deje de ser 'jefe de campaña' y atienda el problema de la inseguridad

Por ello, expresó que la continuidad de la Cuarta Transformación es la clave para seguir apoyando a los mexicanos con programas sociales y con obras de infraestructura históricas, las cuales nunca fueron posibles con administraciones neoliberales

Por ello, criticó a sus opositores que afirman que respaldan los programas sociales, cuando, dijo, su respaldo no es auténtico.

“Se visten con un disfraz. Dicen que están a favor de los programas sociales, pero no es cierto; dicen que están a favor del incremento del salario mínimo, pero no es cierto, porque cuando gobernaron no lo hicieron, para ellos los adultos mayores son unos flojos, para nosotros son héroes de la patria”, apuntó.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo