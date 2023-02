No debemos permitir dudas del prestigio del Gobierno: Ebrard; analizan demanda contra abogado de García Luna

México está valorando la denuncia en contra de César de Castro, abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “porque no debemos permitir” que se ponga en tela de juicio el prestigio del Gobierno, señaló el canciller Marcelo Ebrard.

Durante su gira de trabajo por Yucatán, donde se reunió con presidentes municipales y el gobernador Mauricio Vila, el secretario de Relaciones Exteriores confirmó la petición presidencial de analizar una posible demanda por daño moral.

“Respecto al abogado me pidió que lo valorara, que lo revisara yo, y ya estamos trabajando en eso, pues ya él les dará las conclusiones a las que lleguemos. Eso me lo dijo de ayer a hoy ¿verdad? Pero ya lo estamos estudiando para no dejarnos porque no tenemos por qué permitir que se ponga en tela de juicio el prestigio del gobierno”