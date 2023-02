Ella es Jackie, la joven de 21 años que ha experimentado dos tiroteos masivos en EU

Los tiroteos en escuelas de Estados Unidos son eventos trágicos y violentos, donde una o varias personas armadas irrumpen para abrir fuego contra estudiantes y personal de las instituciones.

Estos eventos, además de que generan lesiones y muertes, también pueden tener un impacto en la comunidad escolar, en la sociedad y en las personas, dejándolas marcadas de por vida.

En este caso se trata Jackie Matthews, estudiante de 21 años de edad de la Universidad Estatal de Michigan (MSU, por sus siglas en inglés) quien vía TikTok contó que ha vivido de cerca dos tiroteos masivos.

"Tengo 21 años y este es el segundo tiroteo masivo que vivo ahora Jackie Matthews, estudiante de la MSU

Matthews refirió que el primero de ellos fue hace poco más de 10 años, un 14 de diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook, de Connecticut. Ese tiroteo en Newtown, dejó 26 muertos, 20 niños y seis adultos.

Ella debió permanecer agazapada en su clase de sexto grado, en una escuela diferente del distrito, mientras se indicaba a los estudiantes que se refugiaran en el lugar.

Recordó que estuvo tanto tiempo agachada que se lastimó la espalda baja, una lesión que regresa cuando se encuentra en una situación estresante.

Y ahora, la estudiante de último año de la MSU revivió ese terrible momento el lunes por la noche.

Como se recuerda, un hombre armado disparó y mató a tres personas, todos estudiantes de MSU, e hirió a cinco.

Matthews contó en su video que en esta ocasión estaba en un edificio justo enfrente de donde ocurrieron algunos de los tiroteos en MSU.

Por ello, la joven llamó a la acción, más allá del amor y las oraciones en su video.

“Ya no podemos brindar solo amor y oraciones. Debe ser legislación, debe ser acción. No está bien”, dijo. "Ya no podemos permitir que esto suceda. Ya no podemos ser complacientes. Siempre seré Sandy Hook Strong; siempre seré Spartan Strong".

