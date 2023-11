No al ‘dedazo’ ni imposición en Morena CDMX para elegir candidato al gobierno capitalino: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en la elección del coordinador de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México no haya “dedazo” ni tampoco imposición, y que sea la gente quien elija, de manera libre, al aspirante.

Asimismo, se pronunció porque se garantice tanto en Morena como en todos los partidos políticos, la participación de las mujeres en las candidaturas que estarán en juego el próximo año y que no sean puros hombres los que estén al frente.

“Si se le pregunta a la gente, para no equivocarse lo mejor es preguntar y que no haya dedazo, no haya imposición”, subrayó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Destacó que cuando fue dirigente nacional de Morena se estableció en los estatutos que se eligiera a sus candidatos por medio de las encuestas, y dijo desconocer si las otras fuerzas políticas ya reformaron sus normas internas para que se realice el mismo procedimiento de selección.

“Morena tiene como 22 gobiernos estatales y todos han sido electos por encuesta y no ha habido problema. Hay problema cuando hay imposición o acarreos o compra de votos, pero si se hacen encuestas como sucedió en el caso de la renovación para la nueva coordinadora del movimiento no hay problema”, remarcó.

El presidente mencionó que, en el proceso interno de Morena para elegir a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los Comités por la Defensa de la 4T, se realizaron cinco encuestas y no hubo problema.

“Lo único que se tiene que garantizar en todos los partidos es la participación de las mujeres, o sea, porque no pueden ser puros hombres”, insistió López Obrador.

