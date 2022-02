Defensa de Ricardo Anaya pide no especular sobre orden de aprehensión

La defensa de Ricardo Anaya pidió no especular sobre una posible orden de aprehensión en contra del excandidato presidencial del PAN por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que hasta el momento ésta no ha sido girada.

A la salida del Reclusorio Norte, luego de que Anaya no se presentara a la audiencia a la que estaba obligado a comparecer por las acusaciones de sobornos del caso Odebrecht, su abogado, Eduardo Aguilar Sierra recalcó que hasta el momento no hay ninguna medida de este tipo sobre su cliente.

“El día de hoy no lo ha solicitado la fiscalía, no hizo ninguna petición. Yo no puedo especular de lo que pueda pasar en el futuro. En este momento lo único que le puedo decir en términos de la audiencia, no se hizo ninguna solicitud”, detalló el abogado.

Minutos antes, el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, determinó que ante la ausencia de Ricardo Anaya, no existió manera de continuar con la audiencia en su contra, pero abrió la posibilidad para que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda de la forma que determine para garantizar la asistencia del excandidato del PAN.

Ello abriría la posibilidad de que la FGR pudiera solicitar una orden de aprehensión en contra de Anaya Cortés.

En la audiencia, el Juez de Control preguntó a la Fiscalía si estimaba solicitar alguna cuestión, a lo que Ministerio Púbico respondió que no.

La audiencia se llevó a cabo con la presencia de la defensa, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Ricardo Anaya es acusado de cohecho, asociación delictuosa, y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Odebrecht en México. Los señalamientos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en contra del panista lo acusan de haber recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

LRL