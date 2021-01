Deja a TEPJF decidir si puede hablar de elección

Ante la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el Presidente de la República no hable en las conferencias mañaneras de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador dijo que falta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo resuelva.“Lleva destinatario esa decisión del INE, es en contra de nosotros, les molesta las mañaneras, quieren silenciarnos”, declaró en conferencia de prensa, en la que “vamos a seguir hablando de aquí a abril y luego falta que se vea en el Tribunal Electoral”.

Expuso que los miembros del órgano electoral “están pensando que voy a llamar a votar a favor de un partido, no, eso es inmoral, eso lo hacen ellos, me degradaría, sería indigno”.

Pidió que se le precisen los términos en que será la orden del INE para no tratar asuntos de las elecciones federales de junio en las conferencias matutinas, pues hasta ahora no ha sido notificado de la decisión adoptada por el Consejo General.

“Quiero también que se aclare, que se precise si va a haber censura sobre temas relacionados con la democracia, que me digan si puedo hablar de que no se compre el voto; que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se entreguen despensas, frijol con gorgojo para obtener votos”, señaló.

El jefe del Ejecutivo rechazó que haya avalado la reforma electoral de 2007, en la que se establecieron los límites para el Presidente, funcionarios y gobernadores, con el fin de no intervenir en las elecciones, ya que representaba toda una simulación.

Reiteró que su único interés de hablar en las mañaneras sobre los comicios de junio es que se respete la voluntad del pueblo y se fortalezca el sistema democrático del país, que no haya fraude, ya que al gobierno no le interesa quién gane.

Gráfico

MORENA ALISTA IMPUGNACIÓN

El diputado Alejandro Viedma adelantó a La Razón que buscarán revertir la resolución para evitar que las mañaneras no sean transmitidas de manera íntegra.

“Jurídicamente por lo que hace al INE sólo hay una vía legal que es el Tribunal Electoral, entonces este martes, nuestro representante legal ante el INE entregará la inconformidad”, dijo.

El legislador agregó que, para Morena, la resolución representa un acto de censura, porque si bien, la ley establece que la propaganda gubernamental no se puede transmitir, “ellos están equiparando las mañaneras con propaganda gubernamental, cuando en realidad es un ejercicio informativo”.

En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que “defenderán el derecho de la ciudadanía al acceso a la información”.