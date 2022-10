Dejan caducar más de 9 mil vacunas básicas

En medio de las bajas tasas de vacunación del esquema ordinario para niños, varias irregularidades cometidas en el 2021 fueron detectadas en el manejo de las dosis por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), entre ellas el vencimiento de la caducidad de nueve mil 779 vacunas que protegen contra sarampión, rubéola y parotiditis.

En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2021 que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se establece que entre el 23 de marzo y el 14 de diciembre de ese año, el Insabi suministró a Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México 666 mil 750 dosis de vacunas BCG, contra rotavirus, refuerzo de TDPA (tétanos, difteria y tosferina acelular), neumocócica 13-valente y la triple viral.

De éstas, sólo 506 mil 381 dosis salieron del almacén, mientras que 160 mil 369 se quedaron dentro de la cámara de red de frío, superando entre 24 y 138 días los seis meses de límite máximo para su almacenamiento, según se constató en una visita realizada el 30 de junio del 2022.

En respuesta a las anomalías identificadas, Servicios de Salud Pública señaló, en agosto de este año, que recibió la dosis con una caducidad menor a los 12 meses, por lo cual el proveedor proporcionó una carta para canjear aquellas que no se hayan consumido antes de su vencimiento.

La ASF señaló que entre el 27 de junio y el 26 de agosto del 2022 se solicitó al proveedor el canje de las nueve mil 779 dosis vencidas; sin embargo, se apuntó que no se proporcionó evidencia de que el Insabi fuera notificado de dicho canje.

Otros hallazgos indicaron que el Insabi no contó con un sistema informático para el control y seguimiento de las compras consolidadas de medicamentos e insumos para la salud —que incluyen las vacunas— requeridos por las unidades médicas, a efecto de contar con información oportuna y confiable para la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas para asegurar el abasto de biológicos del esquema nacional.

Dado que las 160 mil 369 vacunas que representan las que quedaron en almacén y las que vencieron implicaría que hubo menores que no las recibieron, Enrique Chacón, miembro del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió a La Razón que es la dosis de rotavirus la que no podría ser suministrada más adelante.

“La única que no se puede poner después de los nueve meses de edad es la de rotavirus, porque no hay estudios a partir de esa edad. A final de los noventas se asoció con un efecto colateral grave: invaginación intestinal, y afectaba, principalmente, a niños cerca del año de edad; por lo tanto, para evitar el potencial riesgo no se hicieron estudios clínicos a partir de los nueve meses. El rotavirus causa diarrea grave en menores de un año, esa es la consecuencia”, explicó.

Por otro lado, la ASF también identificó anomalías en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), el cual liberó 39 mil 290 vacunas para su venta y distribución, sin contar con los permisos que emite la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Se trata de 26 mil 800 vacunas contra influenza y 12 mil 490 de la hexavalente, que protege contra la difteria, tosferina, tétanos, haemophilus influenzae, hepatitis B y poliomielitis, enfermedad ésta última sobre la cual la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta en semanas recientes por un posible rebrote en la región de Las Américas.