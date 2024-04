Dejan sin fondos 111 refugios y centros de atención para mujeres

A pesar de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) cuenta con un presupuesto de 485 millones 673 mil 998 pesos para 111 proyectos que protegen a este sector en refugios y estancias de atención externa en 2024, hasta el momento no han dado ningún recurso a estos espacios, lo que mantiene preocupadas a las responsables de los mismos.

“No sabemos si se va a aplicar el 100 por ciento del presupuesto, ya que el recurso se les va entregando hasta que se firmen los convenios, pero hasta el momento, no se ha firmado ninguno. La gran deuda es que en los tres primeros meses del año no se han entregado recursos, lo que dificulta la atención”, explicó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).

No sabemos si se va a aplicar el 100 por ciento del presupuesto, ya que el recurso se les va entregando hasta que se firmen los convenios, pero hasta el momento, no se ha firmado ninguno

Wendy Figueroa

Directora de la Red Nacional de Refugios

En entrevista con La Razón la activista detalló que, en una primera convocatoria, hay 111 proyectos aprobados, lo que impacta en 72 refugios y 39 centros de atención externa, pero aclaró que falta la segunda convocatoria para la segunda mitad del año.

Señaló que llevan cuatro años con el mismo presupuesto, además que las autoridades no tienen diálogos horizontales para que se escuche lo que necesitan las mujeres que han sido violentadas.

Explicó que, en 2024, el presupuesto sólo se incrementó 0.02 por ciento respecto al año pasado, lo que significa 119 mil pesos, lo que contraviene el incremento que viene por ley, para cubrir las necesidades y que debe estar por encima de la inflación.

De acuerdo con la RNR, ser mujer en México es un riesgo latente, ya que en los últimos seis años se han cometido 16 mil 570 homicidios dolosos contra mujeres y cinco mil 556 casos de feminicidio, siendo 2021 el año más violento contra las mujeres, niñas y adolescentes en este sexenio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evidencia que en México siete de cada 10 mujeres no están seguras en sus casas por las violencias machistas que viven, por lo que necesario que cuenten con un lugar seguro.

. Gráfico: La Razón de México

Tan sólo en 2023 la RNR acompañó a 20 mil 284 mujeres, niñas y niños. El 55.7 por ciento de las atenciones fueron a través de los refugios, 34 por ciento en los Centros de Atención Externa, 8.6 por ciento a través de las redes sociales y líneas telefónicas y el 1.5 por ciento en el Centro de Empoderamiento de la Red.

Con este contexto, el 82 por ciento de las mujeres usuarias reportaron violencia física; 88 por ciento, psicológica, y 48 por ciento, sexual, mientras que el 85 por ciento de sus hijas e hijos fueron víctimas de violencia física, 95 por ciento psicológica, 76 por ciento económica y 52 por ciento patrimonial.

A pesar de que aún no tienen las cifras de 2024 porque se encuentran realizando el nuevo informe, Wendy Figueroa detalló que la atención es 10 por ciento mayor en enero que el mismo mes, pero de 2023.

Por ello, ante el incremento y la nula respuesta de las autoridades para dar los apoyos, comenzaron a sufrir falta de medicamentos, alimentos o ropa.

“Sin duda, no nos alcanza, ya que los refugios llevan operando cuatro años con el mismo presupuesto, y los refugios ya no tienen presupuestos para medicamentos, alimentos o ropa. La inflación en cuanto alimentos ha sido del 22 por ciento, mientras que sólo nos aumentan 0.02 por ciento. Las cosas ya no cuestan lo mismo y esto impacta en la atención de las mujeres, por ello, los refugios buscan otros mecanismos de ingresos, como donaciones o campañas”, agregó.

. Gráfico: La Razón de México

La activista hizo un llamado al Gobierno federal para que de inmediato entreguen los recursos, debido a que se encuentran en una situación muy difícil, y ya impacta en la atención de las mujeres.

Además, dijo que, sin duda alguna, la violencia contra las mujeres va en aumento, pues solo en 2023 datos del Gobierno federal detallan que 111 mujeres al día son víctimas de feminicidio, sin mencionar la cifra negra de los delitos que no se denuncian. “Además, de lo que se debe hablar y no se hace es la violencia cibernética y podemos avistar hasta temas de inteligencia artificial”, agregó.