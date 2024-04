Oposición acusa a Gobiernos local y federal de ignorar reclamos en BJ

Candidatos y legisladores federales y de la Ciudad de México, criticaron la lentitud con que las autoridades local y federal han tratado el tema del agua contaminada en la demarcación Benito Juárez.

Lía Limón, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD por la alcaldía Álvaro Obregón, aseguró que el Jefe de Gobierno, Martí Batres, más que conducirse como tal, se comporta como un porro.

“El que estorba y mucho es usted, con su indolencia y su incapacidad de dar la cara y atender a los vecinos. Lo que pueda suceder es su responsabilidad y no presuma que está limpiando pozos, porque esa es su chamba”, señaló.

La candidata agregó que es increíble que el Jefe de Gobierno, no solo, no les dé la cara a los vecinos, sino que haya recibido oficios por parte de la alcaldía Álvaro Obregón, y no les haya hecho caso ante la problemática.

“Me informan que le hicieron llegar y que siga sin dar respuesta y sin sentarse a construir soluciones y una atención conjunta; es usted un indolente y la indolencia y la negligencia matan. Así como hace años usted dio leche con heces fecales, hoy da agua con gasolina”, añadió Limón García.

No hay un Presidente para las crisis, tenemos un Presidente que es candidato, líder de partido y coordinador de campaña de Morena, al mismo tiempo, en Benito Juárez, las y los vecinos están solos

Raúl Torres Guerrero

Legislador del PAN

A su vez, la diputada Luisa Gutiérrez Ureña aseguró que ni en la tragedia de la Línea 12 hace tres años en Tláhuac se dignó a llegar para conocer el sentir de las familias, pues nunca visitó las clínicas públicas que no tenían camas ni tratamientos para atender a los enfermos de Covid-19 y esta es una situación más.

“Y apoyamos que no levanten este bloqueo porque el agua sale sucia de sus casas y un garrafón es una total burla a su calidad de vida, las y los vecinos que se mantienen en el cruce de Xola y avenida Insurgentes Sur, merecen respuesta oportuna”, dijo.

Gutiérrez Ureña cuestionó que el Jefe del Ejecutivo no se haga presente en las crisis de agua en la alcaldía, donde siempre le da la espalda a las personas que sufren por la negligencia de la cuarta transformación tanto en la capital como en el país.

En tanto que Raúl Torres Guerrero, legislador albaizul, expresó que el mandatario es quien verdaderamente hace politiquería de la situación al no girar instrucciones para iniciar una visita al pozo o a los domicilios donde el agua sale contaminada.

“No hay un Presidente para las crisis, tenemos un presidente que es candidato, líder de partido y coordinador de campaña de Morena, al mismo tiempo, en Benito Juárez, las y los vecinos están solos”, manifestó.

Torres Guerrero subrayó que López Obrador no fue tampoco a la zona cero cuando un huracán destruyó Acapulco, no acudió a ver a los padres de los jóvenes asesinados en Salvatierra en Guanajuato, ni mucho menos con la familia de otro grupo de jóvenes que perdieron la vida en Tlaquepaque, Jalisco.

Por su parte, la diputada federal Wendy González Urrutia anunció que, desde San Lázaro, buscará crear una comisión investigadora para conocer las verdaderas causas de la contaminación del agua que reciben varias colonias de Benito Juárez, “y desde ahí, aportar elementos para que la Fiscalía local haga su chamba con líneas de comunicación objetivas, porque siempre pasa, al tratarse de temas que tienen que ver con la oposición, suceden dos cosas: tortuguismo o revancha política”.

El ISSSTE desmiente envenenamiento

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmintió la información divulgada en redes sociales sobre la supuesta llegada de los primeros pacientes envenenados por beber agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez al hospital 20 de noviembre.

Señaló que es falsa la información que se viralizó en las redes, en la cual se aseguró que los enfermos habían sido trasladados al Centro México Nacional, ubicado en la avenida Universidad.

“Hasta el momento no existe ningún reporte de pacientes con intoxicación por consumo de agua”, aclaró el ISSSTE en su cuenta oficial de X.

En diversas páginas digitales se dio a conocer la noticia de que habían llegado los primeros casos de envenenamiento por hidrocarburos: “Los pacientes presentan convulsiones, neumotitis y estado de coma en los casos más graves”.