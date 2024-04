Sigue protesta de vecinos de BJ por agua contaminada

Por cuarto día consecutivo vecinos de la alcaldía Benito Juárez se mantienen en plantón en el cruce de avenida de los Insurgentes y Xola, inconformes por la lenta atención y los pocos avances sobre el tema del agua contaminada en un pozo que llega a sus casas; además, aseguran que el bloqueo permanecerá todo el fin de semana, a fin de presionar a las autoridades para que les agilicen una solución al problema.

En el parque San Lorenzo continúan las carpas donde se ha colocado un puesto de mando, donde servidores de diversas dependencias del Gobierno capitalino ofrecen información a los habitantes de las colonias afectadas; sin embargo, las personas siguen demandando que es insuficiente, pues ven sólo largas.

Habitantes de la alcaldía pidieron tener un canal abierto con el Gobierno de la Ciudad de México, pues, señalaron, tras la reunión que sostuvieron el jueves pasado con representantes, no tienen información de cuándo pueda ser el siguiente encuentro.

Entre las solicitudes piden hacer pública toda la información de los resultados de estudios realizados al agua, un plan para llevar el líquido a las colonias afectadas, un proyecto para el lavado de cisternas, así como condonar el pago del agua y buscar soluciones urgentes.

Ante la falta momentánea del recurso para uso potable, el Ejército mexicano mantiene un operativo de ayuda, a través del Plan DNIII, con plantas purificadoras y entrega de garrafones, y desde ayer también se sumaron elementos de la Secretaría de Marina; en este escenario, continúa el precio elevado de las botellas de agua en algunas tiendas, e incluso, los garrafones en expendios locales también se encuentran escasos.

Los habitantes señalan que hasta el momento no ha quedado claro el tema de la contaminación en el pozo, por lo que en la mañana, fueron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ingresar una denuncia a fin de ejercer presión hacia las autoridades.

Además, desde ayer los habitantes comenzaron a lavar tinacos y cisternas con ayuda de empresas que brindan el servicio, debido a que temen que haya infecciones en la piel o cualquier daño a la salud, pero el pago se realizó de sus bolsillos.

. Gráfico: La Razón de México

NO HALLA UNAM ANOMALÍAS EN AGUA ANALIZADA. Ayer por la tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que no halló anomalías en las muestras de agua de la alcaldía Benito Juárez, aunque sí especificó que las pruebas analizadas no incluyen la detección de hidrocarburos.

A través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la máxima casa de estudios dijo que los resultados de los análisis físico-químicos practicados a las muestras presentadas presuntamente de la alcaldía Benito Juárez, arrojan valores normales en lo relativo al PH, Sólidos totales, Nitratos, Nitritos, Cloruros, Sulfatos y Dureza.

De acuerdo a la UNAM, en días pasados, un laboratorio del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia recibió de un particular una solicitud para que se practicaran análisis físico-químicos a tres muestras de agua, presuntamente recabadas en sendas direcciones de la Alcaldía Benito Juárez.

En una tarjeta informativa señaló que es importante resaltar que las pruebas solicitadas por el particular no comprenden el análisis de hidrocarburos.