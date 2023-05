Delfina Gómez se declara lista para elecciones del 4 de junio; pide cuidar irregularidades en casillas

En el último día de campaña, la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que ya se encuentran listos para la elección del 4 de junio, y ya tienen cubiertas todas las casillas para evitar que haya irregularidades.

“No me siento la mera mera, ni la muy muy, pero la maestra Delfina Gómez está aquí gracias a ustedes, y con su apoyo, esta mujer de pueblo, que gracias a la vida tiene raíces y valores, va a liberar al Estado de México de 100 años de indiferencia y abandono”, sostuvo.

Desde el municipio de Zumpahuacán dijo que es necesario cuidar cada una de las casillas, así como denunciar la compra de voto, amenazas con programas sociales, aparte de no dejar solos a los militantes en ningún momento. “Hay que estar con ellos y no dejarlos solos en la jornada electoral, llévenles una torta y agua para que no se muevan. Aparte hay que estar atentos a cualquier irregularidad”, dijo.

Red hidráulica y programas productivos, una prioridad

Reiteró que es urgente dar mantenimiento a la red hidráulica del estado, ya que se pierde 40 por ciento del abasto en fugas, aparte que es importante producir el agua, ya que no solo es consumirla, por ello, adelantó un plan de reforestación con la gente para recuperar los bosques para también hacer acciones a fortalecer el oxígeno y la naturaleza.

“Urge proteger el medio ambiente y los animales, aparte que urge producir agua, por ello debemos comenzar una campaña de reforestación en el estado para limpiar el aire”, indicó.

Agregó que también se deben reforzar los programas productivos para las mujeres, ya que son fundamentales para la economía de la entidad, además, que se debe rescatar el respeto y protección al género femenino. “Ya no más violencia contra la mujer, ya no más feminicidios, debemos erradicar la violencia de género”, añadió.

Durante su discurso, la maestra Delfina Gómez, explicó a su comunidad sus propuestas de campaña, el apoyo a las mujeres, al campo, a las y los jóvenes, a las escuelas rurales, a la educación, a las y los maestros, a los caminos, a los hospitales, entre otras, que forman parte de sus más de 400 propuestas del cambio.

