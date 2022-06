AMLO emplaza a Ted Cruz y Marco Rubio a presentar pruebas sobre nexos con el narco

Emplaza el presidente Andrés Manuel López Obrador al senador republicano por Texas, Ted Cruz a presentar las pruebas que dice tener sobre el vínculo del gobierno federal mexicano con los carteles de las drogas.

Lopez obrador advirtió que cuenta con pruebas de que el senador Cruz ha recibido al menos 120 mil dólares de parte de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés), con el objetivo de proteger e impulsar la venta de armas.

López Obrador reiteró que las acusaciones en su contra de estar ligado o proteger al narcotrlafico son falsas, "si no soy Calderón , no, aunque no le guste, ni a muchos de los que votaron por él".

También acusó al senador Bob Menéndez de haber chantajeado al Presidente Joe Biden, con no aprobar las leyes que impulse el mandatario si se invitaba a todas las naciones del continente a la Cumbre de las Américas.

Juntos los tres senadores -dijo el Presidente- impulsaron la aprobación de 40 mil millones de dólares para la compra de armas destinadas a Ucrania.

Y no han aprobado los cuatro mil millones de dólares para invertir en Centroamérica a fin de generar los empleos que requiere la región para arraigar a sus pobladores y evitar que tengan que migrar.

FBPT